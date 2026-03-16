فخری: نظارت بر کالاهای سلامت‌ محور در آذربایجان غربی تشدید شد

ابراهیم فخری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حساسیت روزافزون موضوع سلامت در جامعه امروز، اظهار کرد: کالاهای سلامتمحور به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت و جان شهروندان، نیازمند دقت و حساسیت مضاعف در فرآیندهای تولید، توزیع و عرضه هستند.
وی با بیان اینکه ادارهکل استاندارد در حال همکاری با سایر نهادهای نظارتی دیگر از جمله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان است، گفت: این همکاریها شامل نمونهبرداری، بازرسی، اشتراکگذاری اطلاعات بازرسیها، انجام آزمایش های ترکیبی در آزمایشگاهها و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای کارشناسان میباشد که هرکدام نقش مهمی در ارتقای کیفیت نظارتها ایفا میکند.
تخصیص ظرفیت ۱۲ پرونده فعال بازرسی اولیه نصب آسانسور برای نصابان مجاز آذربایجان غربی تعیین شد
فخری همچنین از تصویب طرح تخصیص ظرفیت تعداد ۱۲ پرونده بازرسی اولیه در سامانه آسانسور برای شرکتهای نصاب دارای پروانهی طراحی و مونتاژ اطلاع داد وگفت: با توجه به حساسیت بالای تجهیزات آسانسور و نقش حیاتی آنها در ایمنی جان مسافران و ساکنین ساختمانهای مسکونی و اداری، نظارت دقیق و کیفی بر فرآیندهای نصب و راهاندازی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. تعیین ظرفیت مشخص برای تعداد پروندههای ثبتشده در سامانه، امکان میدهد تا بازرسان و کارشناسان ما بر هر پروژه تمرکز کافی داشته باشند و از بروز هرگونه نقص فنی که منجر به حوادث جبرانناپذیر میشود، پیشگیری کنند.
وی افزود: شرکتهای نصابی که ظرفیت فنی و نیروی انسانی مناسبی دارند، ظرفیت جایگزین خود را تا سقف تعداد ۱۲ پروژه همزمان فعال، بلافاصله پس از ارائهی تاییدیه بازرسی عدم وجود ایرادات غیرسازهای که در تعهد نصابان است، دریافت خواهند کرد.
فخری با تأکید بر اهمیت این مصوبه اظهار کرد: این اقدام، پشتوانهی محکمی برای اطمینان از شرایط ایمنی و حمایت از مصرفکنندگان فراهم خواهد آورد. شرکتهای نصاب میتوانند با ثبت پروژههای جدید و بهبود کیفیت خدمات، درخواست تمدید یا افزایش سقف پروندهها را در مقاطع زمانی بعدی مطرح کنند.
