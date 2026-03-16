پلمب مطب دندانپزشکی غیرمجاز در یک منزل مسکونی در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه یک مطب دندانپزشکی غیرمجاز که در منزل مسکونی واقع در شهرستان پیشوا فعالیت می‌کرد، توسط کارشناس نظارت بر درمان و با همکاری دادستانی و نیروی انتظامی پلمب شد.

گفتنی است، این مطب غیرقانونی بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با استفاده از تجهیزات غیراستاندارد فعالیت می‌کرد و بررسی‌های انجام شده نشان از آن است که این فرد فاقد مجوزهای لازم از نظام پزشکی و وزارت بهداشت بوده است.

این اقدام در راستای حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از ارائه خدمات درمانی غیر استاندارد صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که انجام هرگونه خدمات دندانپزشکی خارج از مراکز بهداشتی مجاز و تحت نظر دندانپزشک دارای پروانه مطب، تخلف محسوب شده و عواقب قانونی به دنبال دارد.

لذا شهروندان عزیز در صورت مشاهده هرگونه فعالیت پزشکی و دندانپزشکی غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ یا واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت گزارش دهند.