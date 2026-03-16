پزشکیان: جمهوری اسلامی ایران تسلیم زورگویان نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در شبکه ایکس نوشت: در گفتگو با رئیسجمهور فرانسه تاکید کردم که ایران این جنگ وحشیانه را آغاز نکرده است.
وی افزود: دفاع در برابر تهاجم یک حق طبیعی است که ما آن را خوب بلدیم.
رئیسجمهور با اشاره به نقش پایگاههای آمریکا در منطقه اظهار داشت: استفاده از پایگاههای آمریکا در منطقه بر علیه ایران با هدف برهمزدن روابط ما با همسایگانمان باید متوقف شود.
پزشکیان تأکید کرد: صلح و ثبات در منطقه با نادیده گرفتن تجاوز صهیونیستی-آمریکایی به کشورمان محقق نمیشود.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران تسلیم زورگویان نخواهد شد، خاطرنشان کرد: ما از جامعه جهانی انتظار داریم که این تجاوز را محکوم کرده و متجاوزان را به احترام به قوانین بینالمللی متقاعد کند.
رئیسجمهور ایران در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به ماهیت تجاوز صورت گرفته گفت: شروع جنگ بر اساس اطلاعات نادرست و با هدف کشورگشایی، عملی قرون وسطایی در قرن بیست و یکم است.
پزشکیان با بیان اینکه «صحبت از توقف تجاوز، تا اطمینان از عدم حمله به سرزمینمان بیمعنی است»، بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال تجاوز به خاک کشور تأکید کرد.
