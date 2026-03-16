به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری شامگاه دوشنبه در دیدار با خانواده شهید جنگ رمضان، پاسدار «هادی شاطرآبادی» با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و معنوی شهدا اظهار کرد: در طول سال‌هایی که از دوران دفاع مقدس تاکنون با رزمندگان و خانواده‌های شهدا در ارتباط بوده‌ام، همواره یک ویژگی مشترک در میان آنان دیده‌ام و آن محبت فراوان نسبت به خانواده است.

وی افزود: بسیاری از رزمندگان و شهدایی که می‌شناختم، علاقه و محبت عمیقی به خانواده، فرزندان و اطرافیان خود داشتند و این پیوند عاطفی در زندگی آنان کاملاً مشهود بود. با این حال، پیش از آنکه توفیق شهادت نصیبشان شود، خدای متعال جلوه‌ای از وجه‌الله و جمال الهی را به آنان نشان می‌دهد؛ هنگامی که انسان چنین زیبایی و حقیقتی را مشاهده کند، دیگر دل کندن از دنیا و تعلقات آن برایش ممکن می‌شود.

امام‌جمعه کرمانشاه ادامه داد: همین مشاهده حقیقت و جمال الهی است که در دل شهدا اشتیاقی عمیق برای رسیدن به مقام شهادت ایجاد می‌کند. به همین دلیل نیز در بسیاری از موارد دیده شده که شهدا پیش از شهادت خود، به نوعی خانواده و اطرافیانشان را از این موضوع آگاه می‌کنند و آنان را برای این اتفاق بزرگ آماده می‌سازند.

حجت الاسلام غفوری تصریح کرد: این آگاهی و اطلاع از آینده، یک مقام معنوی بسیار خاص است که خداوند به هر کسی عطا نمی‌کند. اینکه انسانی بداند چه سرنوشتی در انتظار اوست و با آگاهی در مسیر الهی گام بردارد، نشان‌دهنده مرتبه‌ای بلند از ایمان و معنویت است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه شهادت در معارف اسلامی گفت: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید که جان و مال مؤمنان را خریداری می‌کند و در برابر آن بهشت را به آنان عطا می‌کند. در این معامله الهی، خریدار خداوند است و فروشنده شهید؛ شهید جان خود را در راه خدا تقدیم می‌کند و در مقابل، پاداشی که دریافت می‌کند بهشت الهی است؛ آن هم بهشتی که صرفاً یک بهشت معمولی نیست بلکه مقامی ویژه و والا نزد پروردگار است.

وی افزود: خداوند در ادامه این آیه می‌فرماید که مؤمنان در راه خدا با دشمنان خدا می‌جنگند؛ هم دشمنان را از میان برمی‌دارند و هم خود به مقام شهادت می‌رسند. امروز نیز دشمنان خدا همان کسانی هستند که با ظلم، جنایت و کشتار بی‌گناهان در برابر ملت‌ها ایستاده‌اند.

حجت الاسلام غفوری با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن بیان کرد: امروز پلیدترین و ستمکارترین دشمنان خدا همان‌هایی هستند که دستشان به خون مظلومان آلوده است. جنایاتی که از سوی این رژیم و حامیانش علیه ملت‌های مظلوم انجام شده، فراتر از تصور است و کودکان و انسان‌های بی‌گناه بسیاری قربانی این ظلم‌ها شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: بدون تردید خون پاک شهدا، از جمله شهید والامقام هادی شاطرآبادی، بی‌ثمر نخواهد ماند و این خون‌های پاک در نهایت به شکست قطعی دشمنان اسلام و نابودی رژیم صهیونیستی و نظام‌های ستمگر منجر خواهد شد.

امام‌جمعه کرمانشاه تأکید کرد: این شهدا در حقیقت مدافعان همه مظلومان عالم هستند و در برابر ظالمان و ستمکاران ایستاده‌اند. از این رو جایگاه آنان نزد خداوند بسیار رفیع و ارزشمند است.