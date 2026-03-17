۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۴۷

نخست وزیر انگلیس: به جنگ ایران کشیده نخواهیم شد

نخست وزیر انگلیس با اذعان به اینکه بازگشایی تنگه هرمز کار ساده‌ای نیست، گفت که کشورش به تلاش های خود برای دستیابی به یک راه حل فوری ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ،"کر استارمر" گفت: ما به جنگ ایران کشیده نخواهیم شد و به تلاش‌های خود برای دستیابی به یک راه حل فوری ادامه خواهیم داد.

نخست وزیر انگلیس ادامه داد: وقتی جنگ متوقف شود، از طریق مذاکره با ایران، به نوعی توافق نیاز خواهیم داشت.

انگلیس به همراه برخی دیگر از هم پیمانان امریکا، تاکنون درخواست ترامپ برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده اند.

نخست وزیر انگلیس درعین حال، نقش کشورش را در جنگ پنهان نکرد و گفت: هزاران سرباز در قبرس داریم و ۳ جنگنده ما برای رهگیری حملات ایران تلاش می‌کنند.

    IR ۰۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      مردک منافق اگه در جنگ نیستی ۳ هواپیمایی شما چکار می‌کنه؟! نوکر آمریکا

