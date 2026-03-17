به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بعد از آن که تعدادی از کشورهای جهان و هم پیمانان آمریکا مخالفت خود را با درخواست ترامپ مبنی بر اعزام نیرو به تنگه هرمز اعلام کردند اینک رئیس جمهور فنلاند نیز تاکید کرد که با این اقدام مخالف است.

وی اضافه کرد: ما یک اتحاد دفاعی داریم که به طور معمول حملات نظامی انجام نمی دهد. ناتو 32 عضور دارد. پس از پایان جنگ سرد برخی ماموریت‌های مربوط به حفاظت از صلح داشتیم اما آنها همواره بر اساس حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل توجیه می‌شدند. بنابراین وضعیت کنونی با آن شرایط متفاوت است.

پیشتر نیز کشورهایی نظیر ایتالیا، آلمان، انگلیس، ژاپن و استرالیا مخالفت خود را با این درخواست ترامپ اعلام کرده بودند.