مردم و نیروهای مسلح آماده فدا کردن جان خود برای دفاع ازخاک ایران هستند

مهدی صابری، عضو تیم ملی دوومیدانی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به اماکن ورزشی اظهار داشت: شک نکنید به‌زودی شاهد شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی مقابل ایران که به تنهایی مقابل آنها ایستاده است خواهیم بود. مردم و نیروهای مسلح همواره نشان دادند که حاضرند جان خود را فدای این سرزمین کنند تا پای هیچ بیگانه‌ای به خاک کشورمان نرسد. بدون شک این کار مردم و اتحادی که این روزها شکل گرفته است قابل تقدیر است.

وی خاطر نشان کرد: رژیم صهیونیستی و آمریکا نشان دادند که به هیچ یک از قوانین پایبند نیستند. آنها به هر جایی که دوست داشته باشند تعرض می‌کنند و در این مدت مجموعه‌های ورزشی زیادی را دیدیم و شنیدم که مورد تجاوز قرار این دو متجاوز قرار گرفته است. اتفاقاتی که این روزها شاهد آن از سوی دشمن هستیم نشان می‌دهد کاملاً در تضاد با شعارهای آنها در این سال‌هاست که مدعی بودند دوستدار مردم ایران هستند و برای آزادی و رفاه آنها تلاش می کنند.

دارنده مدال نقره آسیا در پرتاب وزنه درباره برنامه‌های خود برای حضور در مسابقات پیش رو عنوان کرد: پس از پشت سر گذاشتن آسیب دیدگی و دوران نقاهت چند ماهی است که تمریناتم را آغاز کردم. خوشبختانه در مسابقات داخل سالن اخیر هم که به میزبانی تهران برگزار شد رکورد خوبی را ثبت کردم.

صابری ادامه داد: این روزها نیز روند آماده سازی خود را در مشهد و به صورت شخصی ادامه می‌دهم. هدفم حضور در بازی‌های آسیایی است و در این مسیر هم اداره کل ورزش خراسان رضوی و هم هیئت خراسان رضوی قول حمایت و همکاری داده است.

در حال حاضر نزدیک ترین مسابقاتی که در برنامه داریم رقابت‌های جام امام رضا است که اردیبهشت برگزار خواهد شد. امیدواریم این شرایط زودتر تمام شود و امنیت مجددا در کشورمان حاکم شود.