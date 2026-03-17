به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان اصفهان، سؤال بیست و هفتم این طرح قرآنی با محوریت آیه ۲۳ سوره حدید در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

بر این اساس، سؤال مطرح‌شده از شرکت‌کنندگان این طرح چنین است:



مفهوم آیه ۲۳ سوره حدید (لِکَیْلَا تَأْسَوْا عَلَی مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.کمک به فقرا و نیازمندان

۲.تقوا و توکل، کلیدهای حل مشکلات زندگی

۳. دوری از زیاده‌روی و اسراف

۴.اعتدال در برخورد با اتفاقات تلخ و شیرین زندگی

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامک ۳۰۰۰۱۳۸۹ ارسال کنند.

پاسخ صحیح سوال روز بیست و ششم...

مفهوم آیه ۳۵ سوره محمّد (فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَی السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَکُمْ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۳.تأکید بر حفظ موضع قدرت در برابر دشمن، به پشتوانه نصرت الهی

مسابقه «زندگی با آیه‌ها» با هدف ترویج انس با قرآن کریم و نهادینه‌سازی مفاهیم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی، به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در حال اجراست.

هر روز به ۱۰ نفر از برگزیدگان این مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.

