آسوشیتدپرس: ایران در تنگه هرمز کریدور امن ایجاد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در گزارشی اعلام کرد که از زمان تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، حداقل ۸۹ کشتی از جمله ۱۶ نفتکش توانسته اند مجوز عبور از تنگه هرمز را از ایران بگیرند.

آسوشیتدپرس نوشت: تنگه هرمز به صورت هوشمندانه مسدود شده و کشتی های ایرانی و برخی کشتی های غیرایرانی از آن عبور می کنند.

براساس این گزارش، پیش از شروع جنگ تحمیلی علیه ایران، بین ۱۰۰ تا ۱۳۵ کشتی به صورت روزانه از تنگه هرمز عبور می کردند.

آسوشیتدپرس نوشت: از ۸۹ کشتی که از یک تا ۱۵ مارس از تنگه هرمز عبور کرده اند، بیش از یک پنجم آنها کشتی های متعلق به ایران بوده اند و بقیه هم کشتی های یونانی و چینی بوده اند.

این رسانه غربی نوشت: ایران یک کریدور امن برای عبور کشتی های ایرانی از تنگه هرمز ایجاد کرده و بیش از ۱۶ میلیون بشکه نفت در این مدت صادر کرده است.