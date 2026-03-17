سخنگوی ارتش: هدف ما بازدارندگی دربرابر دشمن در پساجنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی درباره چرایی جنگ تحمیلی رمضان، اظهار داشت: ابتدا باید فهم دقیق و درستی از مسئله اصلی که آمریکا با جمهوری اسلامی ایران دارد، برسیم. آنچه که بهانه‌ای شد در دست رئیس جمهور آمریکا در جنگ جاری علیه جمهوری اسلامی ایران مسئله اصلی آن هسته‌ای و حقوق بشر نیست؛ دلیل آن این است ما در دوره اول ریاست جمهوری اوباما به یک توافقی رسیده بودیم و این توافقنامه تحت عنوان برجام پیش می‌رفت و تا حدودی جلو رفته بود، اما ترامپ آمد و توافقنامه را به تعبیر خود پاره کرد و همه چیز را برهم زد.

سخنگوی ارتش با بیان اینکه آمریکایی‌ها به حقوق بشر قائل نیستند، گفت: جنایاتی که در غزه توسط رژیم منحوس صهیونیستی صورت گرفته و بیش از ۷۰ هزار نفر در نوار غزه به شهادت رسیدند، هیچ واکنشی را از سوی دولت‌های غربی و سازمان‌های بین‌المللی ندیدیم و این نشان می‌دهد که جنگ جاری با ایران ارتباطی با حقوق بشر ندارد.

وی با بیان اینکه مسئله آمریکا با ایران استقلال و اقتدار است، افزود: در منطقه‌ای که ایران اسلامی حضور دارد؛ آمریکایی‌ها خواهان این هستند که فقط یک رژیم دست برتر داشته باشد و آن رژیم منحوس صهیونیستی است. این در چارچوب سیاست‌های آمریکا از گذشته بروز پیدا کرده تا برای امنیت صهیونیست‌ها و برتری آنها اقدام کند.

سخنگوی ارتش گفت: آمریکایی‌ها هیچ ابایی ندارند و همیشه از اسرائیل بزرگ سخن می‌گویند و این را بارها در سخنان غربی‌ها دیده‌ایم. آنها به‌دنبال تجزیه کشورهای منطقه هستند و این موضوعی است که آنها دنبال می‌کنند.



امیراکرمی نیا افزود: دشمنان با استقلال، اقتدار و یکپارچگی ایران مشکل دارند و آنها به‌دنبال از بین بردن این مولفه‌ها هستند.



وی تصریح کرد: آمریکایی‌ها به‌دنبال این هستند که نظام سیاسی ایران را از بین ببرند و سپس آن را تجزیه کنند و اقتدار و استقلال آن را از بین ببرند و رژیم صهیونیستی بر منطقه آقایی کند. ما برای اینکه این اتفاق نیفتد باید مقاومت کنیم.



امیر اکرمی‌نیا ادامه داد: ما در این جنگ آنچه که دنبال می‌کنیم ایجاد بازدارندگی است. ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که پسا جنگ دشمن دیگر به خود اجازه ندهد که حمله دیگری علیه کشور عزیزمان شکل دهد. بازدارندگی ما ارتقا پیدا کرده و این موجب تضمین امنیت کشورمان شده است.



وی در ادامه درباره پیامدهای جنگ تحمیلی رمضان افزود: پیامدهای این جنگ برای کشور، منطقه غرب آسیا و نظام بین‌الملل قابل دسته‌بندی است. این جنگ برای ما حاوی تجربیاتی همچون جنگ گذشته است که موجب تقویت جمهوری اسلامی ایران و در نهایت ارتقای سطح بازدارندگی می‌شود.



سخنگوی ارتش تأکید کرد: با توجه به گستردگی جنگ و وضعیتی که بوجود آمده، بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ارتقا پیدا کرده و حتما پس از این جنگ کشورهای منطقه به آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها اجازه نخواهند که به بی مهابا اینگونه وارد یک جنگ گسترده منطقه‌ای شوند و زیرساخت‌ها و منطقه را به آشوب بکشند.



وی افزود: آنچه که آمریکایی‌ها در طول ۵ دهه حضورشان در منطقه یک نظم منطقه‌ای منطبق با نظام آمریکایی با ایجاد پایگاه‌های نظامی در کشورهای منطقه‌ای فراهم کردند و این نظم امروز فروپاشیده است؛ چرا که ما موفق شویم پایگاه‌های آمریکایی‌ها را زیر آتش ببریم و بخش اعظم آنها را نابود کنیم.



امیر اکرمی‌نیا تصریح کرد: امروز دنیا به منطقه نگاه می‌کند که پول‌های نفتی زیادی را هزینه کرده بودند تا آمریکایی‌ها برای آنها امنیت را تامین کند، اما امروز تمام آن سرمایه‌ها از بین رفته و آمریکایی‌ها نمی‌توانند از امنیت خود و رژیم صهیونیستی مراقبت کنند.



وی ادامه داد: یکی از سیاست‌های منطقه‌ای آمریکایی‌ها از گذشته‌ها تأمین امنیت رژیم صهیونیستی بوده، اما امروز دیگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند و کشورهای عربی متوجه شدند جایی سرمایه گذاری کردند که هیچ بهره امنیتی را نبردند و پول‌های نفتی صرف و هزینه شده و دیدند که تسلیحات آمریکایی نمی‌تواند امنیت آنها را تامین کند.



سخنگوی ارتش گفت: پساجنگ یک نظم نوین منطقه‌ای را بدون حضور آمریکا و با مشارکت فعال کشورهای منطقه شاهد خواهیم بود و ایران سال هاست که این موضوع را بارها اشاره کرده است. کشورهای منطقه برای ما دوست هستند.



وی افزود: حتما جنگ رمضان پیامدهای مهمی برای نظم لیبرالی که سردمدار آن آمریکایی‌ها دارند، خواهد داشت. بعد از جنگ جهانی دوم آمریکایی‌ها پیروز جنگ می‌دانستند و یک نظمی را ایجاد کرده بودند که این اندیشه لیبرالیسم را امروز در غزه می‌بینیم. امروز این جنگ به چالش کشیده شده و حتما نظم تک قطبی آمریکا با چالش جدی‌تر مواجه خواهد شد و دنیا به دنبال یک نظم چند قطبی پبش می‌رود.



سخنگوی ارتش درباره بازدارندگی ایران پساجنگ تأکید کرد: قبل جنگ مسئولین ما بارها هشدار داده بودند که آمریکایی‌ها در صورت خطای محاسباتی با واکنش قاطع و سخت مواجه خواهد شد و مشروعا ما با پایگاه‌های آنها در منطقه برخورد می‌کنیم. این امروز انجام شده و ما بلافاصله پاسخ دادیم. چنگ سراسر منطقه را فرا می‌گیرد و این اتفاق هم افتاد.



وی گفت: یکی از عوامل بازدارندگی و درگیری در آینده و هرگونه آشوب کشورهای منطقه خواهند بود. کشورهای منطقه مطلع شدند که جمهوری اسلامی ایران جدی است و اگر متحد آنها یعنی ایالات متحده به جنگ روی بیاورد ایران برخورد قاطع خواهد کرد. آنها شاید باور نمی‌کردند. ما در چنگ اراده و عزم و انگیزه خود را انجام دادیم و پشتیبانی مردم عزیزمان را داشتیم و اینها عوامل بازدارندگی است. ما در این جنگ از تسلیحاتی بهره بردیم که آنها را با چالش جدی مواجه کردیم و در آینده از تسلیحاتی استفاده می‌کنیم که در گذشته استفاده نکردیم. اینها عوامل سخت افزاری و نرم افزارهایی است که موجب بازدارندگی ما شده است.



وی در پایان درباره جنایت آمریکایی‌ها در به شهادت رساندن همرزمان عزیزمان در ناوشکن دنا گفت: نیروی دریایی ارتش یک نیروی راهبردی و اثرگذار در منطقه است و در سال‌های اخیر نقش مؤثری با دزدی دریایی و تامین امنیت کاروان‌های تجاری بوده است و یک خاری در چشم دشمن بوده است. آنها یک کینه‌ای از نداجا داشتند که ضربه‌ای به آن وارد کنند. ناو دنا برای شرکت در رزمایش میلان ۲۰۲۶ بوده و در مسیر مراجعت ناجوانمردانه مورد حمله زیر دریایی آمریکایی‌ها قرار گرفت و متاسفانه ۱۰۴ نفر از همرزمان عزیزمان به شهادت رسیدند. حتما انتقام این عزیزان را خواهیم گرفت. زمان و مکان آن دست خودمان است.