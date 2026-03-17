رئیس کمیسیون انرژی مجلس: خارگ نقش حیاتی در پایداری صادرات نفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور در جزیره خارگ، از تأسیسات راهبردی صنعت نفت شامل پایانه‌های صادراتی و مجتمع پتروشیمی خارک بازدید کردند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس صبح سه‌شنبه در حاشیه این بازدید که از بیمارستان جزیره خارگ صورت پذیرفت با اشاره به اهمیت این منطقه گفت: خارگ نقش حیاتی در پایداری صادرات انرژی کشور دارد

حجت الاسلام موسی احمدی افزود: تداوم فعالیت پایدار در این مجموعه‌ها از اولویت‌های اصلی است.

در این بازدید بر جایگاه راهبردی خارگ در صادرات نفت کشور و ضرورت تقویت پایداری زیرساخت‌های عملیاتی تأکید شد.

در این بازدید که با حضور مسئولان نفت و پتروشیمی و مدیران محلی همراه بود، آخرین وضعیت تولید، صادرات و زیرساخت‌های عملیاتی حوزه انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، روند تولید و صادرات نفت و محصولات پتروشیمی در خارگ به‌صورت پایدار و بدون وقفه ادامه دارد.

همچنین وضعیت تأمین کالا، خدمات‌رسانی و تردد دریایی در مسیرهای بوشهر، گناوه و خارگ عادی و بدون اختلال در حال انجام است.