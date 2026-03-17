۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۴۱

پلاک‌کوبی بیش از ۷۹ هزار راس دام سبک در سنندج

سنندج- رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: در راستای اجرای طرح پلاک کوبی و هویت گذاری دام زنده در شهرستان سنندج ۷۹ هزار و ۹۳۱ راس دام سبک پلاک‌کوبی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی شامگاه دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در راستای استمرار روند اجرای طرح پلاک کوبی و هویت گذاری دام زنده در شهرستان سنندج تعداد ۱۹ هزار و ۳۱۲ راس دام سنگین شامل گاو و گوساله و ۷۹ هزار و ۹۳۱ راس دام سبک پلاک کوبی شده است.

وی افزود: همچنین دو هزار و ۹۱۹ راس بز نیز در سطح روستاهای تحت پوشش مراکز جهاد کشاورزی این شهرستان هویت گذاری و پلاک کوبی صورت شده است.

وی تصریح کرد: آغاز رسمی اجرای این طرح از آذر ماه سال ۱۳۹۸ و روند ادامه دار آن تا کنون با عاملیت اتحادیه دامداران کردستان در قالب دو اکیپ عملیاتی شرکت نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان و شرکت خدمات بیمه کشاورزی در سطح شهرستان سنندج، مشغول به انجام فعالیت هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اضافه کرد: با توجه به نظارت و بازدید های بعمل آمده توسط کارشناسان اداره بهبود تولیدات دامی شهرستان پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون به میزان ۶۰ درصد است.

