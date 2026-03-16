حیدری: افزایش رضایتمندی شهروندان اولویت بازرسی کل کردستان است 

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین حیدری شامگاه دوشنبه در جریان نظارت میدانی بر روند خدمات ‌رسانی دستگاه‌های متولی در حوزه نان و در ادامه برنامه‌های نظارتی در ایام جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی با هدف صیانت از حقوق شهروندان، با حضور میدانی در تعدادی از نانوایی‌های شهر سنندج، نحوه عملکرد دستگاه‌های متولی در فرآیند تأمین و عرضه نان را مورد بررسی قرار داد.

حیدری در این بازدید میدانی که با حضور مسئولان دستگاه‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، تعاون روستایی و تعزیرات حکومتی انجام شد، روند نظارت دستگاه‌های مسئول بر تولید، کیفیت و توزیع نان را از نزدیک مورد رصد قرار داد.

در جریان این بازدیدها، موضوعاتی از جمله کیفیت نان، نحوه تأمین و توزیع آرد، رعایت ضوابط بهداشتی و صنفی و همچنین نحوه مدیریت عرضه نان در سطح شهر بررسی شد و بازرس کل استان بر لزوم انجام دقیق وظایف قانونی دستگاه‌های متولی در این حوزه تأکید کرد.

بازرس کل کردستان با اشاره به اهمیت نان به عنوان قوت غالب مردم، عنوان کرد: بازرسی کل استان با رویکرد حمایت از حقوق مردم و افزایش رضایتمندی شهروندان، بر عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های خدماتی و معیشتی، بر بهبود کیفیت خدمات و ارتقای پاسخگویی دستگاه‌ها به صورت مستمر نظارت خواهد داشت.

حیدری خاطر نشان کرد: حضور میدانی و بازدیدهای مستقیم از مراکز ارائه خدمات به مردم، این امکان را فراهم می‌کند که مسائل و مشکلات به صورت واقعی و از نزدیک رصد شده و زمینه برای پیگیری و اصلاح فرآیندها فراهم شود.