قالیباف: امت اسلامی باید نسبت به عملیات پرچم دروغین آگاه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به ادعاهای دروغین رژیم صهیونیستی در دو روز اخیر نوشت: «رژیم جنایتکار اسرائیل در اندیشه آسیب وارد کردن به مسجد مقدس الاقصی و پیشبرد دستور کار پلید خود است. باید نسبت به عملیات‌های پرچم دروغین رژیم در این خصوص حساس باشیم. امت واحده اسلام باید آگاه و هر لحظه آماده اقدام یکپارچه باشد.»