به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام احد آزادیخواه در خصوص تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، گفت: تماسهایی با معاونان وزیر جهاد کشاورزی داشته و بازدیدهایی را نیز از محل ذخیره سازی کالاهای اساسی انجام داده ام.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس بازدیدهای به عمل آمده، هیچ مشکلی در بحث تامین کالاهای اساسی اعم از واردات و ذخیرهسازی وجود ندارد و تا شش ماه ذخیرهسازی شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس اظهار داشت: علاوه بر بحث ذخیرهسازی، کار واردات کالاهای اساسی بی وقفه و به صورت مستمر توسط بخش خصوصی در حال انجام است و گمرکات ما شبانه روزی فعال هستند.
آزادی خواه خاطرنشان کرد: در بحث قیمت کالاهای مورد نیاز و اساسی مردم نیز، در اوایل جنگ شاهد نوسان قیمتها بودیم اما آرامش به بازار برگشته و سیر نزولی قیمتها آغاز شده است.
وی گفت: دستگاه های نظارتی با دقت و حساسیت بر قیمت کالاها در بازار نظارت دارند و با هرگونه گران فروشی و سوءاستفاده برخورد خواهند داشت.
نظر شما