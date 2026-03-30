به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دستگاه‌های بانکی، شعب کشیک بانک‌های استان کرمانشاه برای خدمات‌رسانی در روز دوشنبه ۱۰ فروردین به شرح زیر تعیین شده‌اند:

• بانک ملی

شعب کرمانشاه: آزادی، کارگشایی، دولت‌آباد، سعدی، جلیلی، چهارراه مدرس، شریعتی، تعاون، دبیراعظم، دادگستری، الهیه، میدان ارشاد اسلامی، شهرک ژاندارمری، سی‌متری دوم، میدان مرکزی، دیزل‌آباد.

شهرستان‌ها: جوانرود، روانسر، کرندغرب، پاوه، غفاری سنقر و کلیایی، اسلام‌آبادغرب، ۲۲ بهمن گیلانغرب، امام خمینی سرپل‌ذهاب، زاگرس سرپل‌ذهاب، فرهاد قصرشیرین، امام خمینی هرسین، امام خمینی صحنه، امام خمینی کنگاور، مطهری کنگاور، نودشه، بیستون، کوزران، گواور، گهواره، ریجاب، ماهیدشت.

• بانک مسکن

شعب کرمانشاه: شریعتی، سعدی، کارگر، سیلو، الهیه، فجر، گلستان، ۱۷ شهریور، شهید رجایی.

شهرستان‌ها: سرپل‌ذهاب، فکوری اسلام‌آبادغرب، کرندغرب، پاوه، هرسین، کنگاور، جوانرود، قصرشیرین.

• بانک صادرات

شعب کرمانشاه: نواب، شهدا، کاشانی، فرهنگیان، مسکن، اسلامیه، ابوذر، آل‌آقا، فردوسی، رجایی، فکوری، گلستان، میراحمد، الهیه.

شهرستان‌ها: کنگاور، کرندغرب، صحنه، گیلانغرب، جوانرود.

• بانک ملت

شعب کرمانشاه: حداد، امام حسین، ۲۲ بهمن، بلوار طاق‌بستان، فردوسی، فارابی، مطهری، جمهوری، آزادی.

شهرستان‌ها: قصرشیرین، جوانرود، اسلام‌آبادغرب، بیستون، سیمان غرب.

• بانک رفاه

شعب کرمانشاه: مرکزی، مدرس، گلستان، شهید جعفری، گل‌ها، دیزل‌آباد، معلم.

شهرستان‌ها: قصرشیرین، گیلانغرب, صحنه، هرسین، پاوه، روانسر.

• بانک سپه

تمام شعب در کرمانشاه و شهرستان‌ها.

• بانک مهر ایران

شعب کرمانشاه: شریعتی، ولیعصر، بلوار آبادانی و مسکن، میدان آزادی، میدان فاطمی.

شهرستان‌ها: کنگاور، هرسین، اسلام‌آبادغرب، قصرشیرین، پاوه، روانسر.

• بانک کشاورزی

شعب کرمانشاه: مرکزی، شهید بهشتی، بلوار کشاورز، شهید واحدی، کوهساری، ایثار، میدان آزادی، جمهوری، قزانچی، قلعه محمدحسن‌خان.

شهرستان‌ها: کنگاور، جوانرود، قصرشیرین، پاوه، اسلام‌آبادغرب، بیستون، کوزران، گواور، ماهیدشت، میان‌راهان، حمیل، دیره، نوسود.

• بانک تجارت

شعب کرمانشاه: بازار، شهید بهشتی، دیزل‌آباد، فردوسی، رجایی، ابوذر، کارمندان، نفت، ارشاد، شهر صنعتی.

شهرستان‌ها: استقلال کنگاور، هرسین، سرپل‌ذهاب، پاوه، گیلانغرب.

• بانک صنعت و معدن

شعبه کرمانشاه: بلوار شهید بهشتی.

• بانک توسعه تعاون

شعب کرمانشاه: مرکزی، آیت‌الله کاشانی.

شهرستان‌ها: سنقر و کلیایی، صحنه، قصرشیرین، گیلانغرب، دالاهو، جوانرود.

• صندوق کارآفرینی امید

شعبه مرکزی کرمانشاه.

شهرستان‌ها: ثلاث باباجانی، جوانرود، پاوه، اسلام‌آبادغرب، سرپل‌ذهاب، هرسین، سنقر و کلیایی، صحنه.

• پست بانک

تمام شعب در کرمانشاه و شهرستان‌ها فعال خواهند بود.

