به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دستگاههای بانکی، شعب کشیک بانکهای استان کرمانشاه برای خدماترسانی در روز دوشنبه ۱۰ فروردین به شرح زیر تعیین شدهاند:
• بانک ملی
شعب کرمانشاه: آزادی، کارگشایی، دولتآباد، سعدی، جلیلی، چهارراه مدرس، شریعتی، تعاون، دبیراعظم، دادگستری، الهیه، میدان ارشاد اسلامی، شهرک ژاندارمری، سیمتری دوم، میدان مرکزی، دیزلآباد.
شهرستانها: جوانرود، روانسر، کرندغرب، پاوه، غفاری سنقر و کلیایی، اسلامآبادغرب، ۲۲ بهمن گیلانغرب، امام خمینی سرپلذهاب، زاگرس سرپلذهاب، فرهاد قصرشیرین، امام خمینی هرسین، امام خمینی صحنه، امام خمینی کنگاور، مطهری کنگاور، نودشه، بیستون، کوزران، گواور، گهواره، ریجاب، ماهیدشت.
• بانک مسکن
شعب کرمانشاه: شریعتی، سعدی، کارگر، سیلو، الهیه، فجر، گلستان، ۱۷ شهریور، شهید رجایی.
شهرستانها: سرپلذهاب، فکوری اسلامآبادغرب، کرندغرب، پاوه، هرسین، کنگاور، جوانرود، قصرشیرین.
• بانک صادرات
شعب کرمانشاه: نواب، شهدا، کاشانی، فرهنگیان، مسکن، اسلامیه، ابوذر، آلآقا، فردوسی، رجایی، فکوری، گلستان، میراحمد، الهیه.
شهرستانها: کنگاور، کرندغرب، صحنه، گیلانغرب، جوانرود.
• بانک ملت
شعب کرمانشاه: حداد، امام حسین، ۲۲ بهمن، بلوار طاقبستان، فردوسی، فارابی، مطهری، جمهوری، آزادی.
شهرستانها: قصرشیرین، جوانرود، اسلامآبادغرب، بیستون، سیمان غرب.
• بانک رفاه
شعب کرمانشاه: مرکزی، مدرس، گلستان، شهید جعفری، گلها، دیزلآباد، معلم.
شهرستانها: قصرشیرین، گیلانغرب, صحنه، هرسین، پاوه، روانسر.
• بانک سپه
تمام شعب در کرمانشاه و شهرستانها.
• بانک مهر ایران
شعب کرمانشاه: شریعتی، ولیعصر، بلوار آبادانی و مسکن، میدان آزادی، میدان فاطمی.
شهرستانها: کنگاور، هرسین، اسلامآبادغرب، قصرشیرین، پاوه، روانسر.
• بانک کشاورزی
شعب کرمانشاه: مرکزی، شهید بهشتی، بلوار کشاورز، شهید واحدی، کوهساری، ایثار، میدان آزادی، جمهوری، قزانچی، قلعه محمدحسنخان.
شهرستانها: کنگاور، جوانرود، قصرشیرین، پاوه، اسلامآبادغرب، بیستون، کوزران، گواور، ماهیدشت، میانراهان، حمیل، دیره، نوسود.
• بانک تجارت
شعب کرمانشاه: بازار، شهید بهشتی، دیزلآباد، فردوسی، رجایی، ابوذر، کارمندان، نفت، ارشاد، شهر صنعتی.
شهرستانها: استقلال کنگاور، هرسین، سرپلذهاب، پاوه، گیلانغرب.
• بانک صنعت و معدن
شعبه کرمانشاه: بلوار شهید بهشتی.
• بانک توسعه تعاون
شعب کرمانشاه: مرکزی، آیتالله کاشانی.
شهرستانها: سنقر و کلیایی، صحنه، قصرشیرین، گیلانغرب، دالاهو، جوانرود.
• صندوق کارآفرینی امید
شعبه مرکزی کرمانشاه.
شهرستانها: ثلاث باباجانی، جوانرود، پاوه، اسلامآبادغرب، سرپلذهاب، هرسین، سنقر و کلیایی، صحنه.
• پست بانک
تمام شعب در کرمانشاه و شهرستانها فعال خواهند بود.
