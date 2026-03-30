۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

اعلام شعب کشیک بانک‌های استان کرمانشاه در روز دوشنبه ۱۰ فروردین

کرمانشاه – اسامی شعب کشیک بانک‌های مختلف در سراسر استان برای ارائه خدمات بانکی در روز دوشنبه ۱۰ فروردین اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دستگاه‌های بانکی، شعب کشیک بانک‌های استان کرمانشاه برای خدمات‌رسانی در روز دوشنبه ۱۰ فروردین به شرح زیر تعیین شده‌اند:

بانک ملی

شعب کرمانشاه: آزادی، کارگشایی، دولت‌آباد، سعدی، جلیلی، چهارراه مدرس، شریعتی، تعاون، دبیراعظم، دادگستری، الهیه، میدان ارشاد اسلامی، شهرک ژاندارمری، سی‌متری دوم، میدان مرکزی، دیزل‌آباد.

شهرستان‌ها: جوانرود، روانسر، کرندغرب، پاوه، غفاری سنقر و کلیایی، اسلام‌آبادغرب، ۲۲ بهمن گیلانغرب، امام خمینی سرپل‌ذهاب، زاگرس سرپل‌ذهاب، فرهاد قصرشیرین، امام خمینی هرسین، امام خمینی صحنه، امام خمینی کنگاور، مطهری کنگاور، نودشه، بیستون، کوزران، گواور، گهواره، ریجاب، ماهیدشت.

بانک مسکن

شعب کرمانشاه: شریعتی، سعدی، کارگر، سیلو، الهیه، فجر، گلستان، ۱۷ شهریور، شهید رجایی.

شهرستان‌ها: سرپل‌ذهاب، فکوری اسلام‌آبادغرب، کرندغرب، پاوه، هرسین، کنگاور، جوانرود، قصرشیرین.

بانک صادرات

شعب کرمانشاه: نواب، شهدا، کاشانی، فرهنگیان، مسکن، اسلامیه، ابوذر، آل‌آقا، فردوسی، رجایی، فکوری، گلستان، میراحمد، الهیه.

شهرستان‌ها: کنگاور، کرندغرب، صحنه، گیلانغرب، جوانرود.

بانک ملت

شعب کرمانشاه: حداد، امام حسین، ۲۲ بهمن، بلوار طاق‌بستان، فردوسی، فارابی، مطهری، جمهوری، آزادی.

شهرستان‌ها: قصرشیرین، جوانرود، اسلام‌آبادغرب، بیستون، سیمان غرب.

بانک رفاه

شعب کرمانشاه: مرکزی، مدرس، گلستان، شهید جعفری، گل‌ها، دیزل‌آباد، معلم.

شهرستان‌ها: قصرشیرین، گیلانغرب, صحنه، هرسین، پاوه، روانسر.

بانک سپه

تمام شعب در کرمانشاه و شهرستان‌ها.

بانک مهر ایران

شعب کرمانشاه: شریعتی، ولیعصر، بلوار آبادانی و مسکن، میدان آزادی، میدان فاطمی.

شهرستان‌ها: کنگاور، هرسین، اسلام‌آبادغرب، قصرشیرین، پاوه، روانسر.

بانک کشاورزی

شعب کرمانشاه: مرکزی، شهید بهشتی، بلوار کشاورز، شهید واحدی، کوهساری، ایثار، میدان آزادی، جمهوری، قزانچی، قلعه محمدحسن‌خان.

شهرستان‌ها: کنگاور، جوانرود، قصرشیرین، پاوه، اسلام‌آبادغرب، بیستون، کوزران، گواور، ماهیدشت، میان‌راهان، حمیل، دیره، نوسود.

بانک تجارت

شعب کرمانشاه: بازار، شهید بهشتی، دیزل‌آباد، فردوسی، رجایی، ابوذر، کارمندان، نفت، ارشاد، شهر صنعتی.

شهرستان‌ها: استقلال کنگاور، هرسین، سرپل‌ذهاب، پاوه، گیلانغرب.

بانک صنعت و معدن

شعبه کرمانشاه: بلوار شهید بهشتی.

بانک توسعه تعاون

شعب کرمانشاه: مرکزی، آیت‌الله کاشانی.

شهرستان‌ها: سنقر و کلیایی، صحنه، قصرشیرین، گیلانغرب، دالاهو، جوانرود.

صندوق کارآفرینی امید

شعبه مرکزی کرمانشاه.

شهرستان‌ها: ثلاث باباجانی، جوانرود، پاوه، اسلام‌آبادغرب، سرپل‌ذهاب، هرسین، سنقر و کلیایی، صحنه.

پست بانک

تمام شعب در کرمانشاه و شهرستان‌ها فعال خواهند بود.

