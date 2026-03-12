به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با تعیین شعب کشیک بانک‌ها برای ارائه خدمات محدود بانکی، فهرست شعب فعال بانک‌های مختلف در استان کرمانشاه برای روز پنجشنبه ۲۱ اسفندماه اعلام شد تا شهروندان بتوانند امور ضروری بانکی خود را در این شعب انجام دهند.

بر اساس اعلام صورت گرفته، شعب کشیک چندین بانک در مرکز استان و همچنین شهرستان‌های مختلف استان در این روز فعال خواهند بود و خدمات مورد نیاز مشتریان را ارائه می‌کنند.

در بانک ملی، در مرکز استان شعب کرمانشاه، میدان آزادی، دولت‌آباد، سعدی، کارگشایی، خیابان جلیلی، چهارراه مدرس، شریعتی، آبادانی و مسکن، دبیر اعظم، دادگستری، الهیه، میدان ارشاد اسلامی، شهرک ژاندارمری، ۳۰ متری دوم، بیستون، ۲۲ بهمن و دیزل‌آباد به عنوان شعب کشیک تعیین شده‌اند.

همچنین در شهرستان‌های استان نیز شعب جوانرود، ۲۶ مرداد پاوه، روانسر، نودشه، باینگان، تازه‌آباد ثلاث باباجانی، نوسود، ماهیدشت، آیت‌الله غفاری سنقر، اسلام‌آباد غرب، کوزران، گواور گیلانغرب، ۲۲ بهمن گیلانغرب، کرند، گهواره، ریجاب، امام خمینی سرپل‌ذهاب، زاگرس سرپل‌ذهاب، فرهاد قصرشیرین، امام هرسین، امام صحنه و امام و شهید مطهری کنگاور در قالب شعب کشیک فعالیت خواهند داشت.

در پست بانک نیز شعب مرکزی کرمانشاه، صحنه، گیلانغرب و جوانرود به عنوان شعب کشیک تعیین شده‌اند تا خدمات بانکی مورد نیاز مشتریان را ارائه دهند.

بر اساس این گزارش، در بانک ملت نیز در شهر کرمانشاه شعب بسیج، فردوسی، فارابی، جمهوری، عشایر، شهدا، میدان مرکزی، طاق‌بستان، ۲۲ بهمن، گلستان، آزادی و مسکن به عنوان شعب کشیک فعالیت می‌کنند.

همچنین در شهرستان‌های استان شعب سنقر، صحنه، کنگاور، اسلام‌آباد غرب، پاوه، گیلانغرب و سرپل‌ذهاب در بانک ملت آماده ارائه خدمات به مشتریان خواهند بود.

در بانک توسعه تعاون نیز شعب هرسین، قصرشیرین و شعبه مرکزی به عنوان شعب کشیک در نظر گرفته شده‌اند.

بانک سپه نیز در مرکز استان شعب کرمانشاه، شهید رجایی، سعدی، آیت‌الله کاشانی، خواروبار، شهید بهشتی، شهید مصطفی امامی، بازار مدرس، امام رضا، پزشکان، خیابان سنگر، امام خمینی، الهیه، آیت‌الله نجومی، نوبهار و میدان مرکزی را به عنوان شعب کشیک معرفی کرده است.

همچنین در شهرستان‌ها شعب شهدای مرصاد اسلام‌آباد غرب، شهید سلیمانی کنگاور، امام خمینی کنگاور، انقلاب پاوه، شهدای بازی‌دراز سرپل‌ذهاب، میدان معلم سنقر، ایثار هرسین، میدان مولوی جوانرود، سراب روانسر، صحنه، نخلستان قصرشیرین و مسجد جامع گیلانغرب در این روز فعال خواهند بود.

در بانک صنعت و معدن نیز شعبه کرمانشاه تا پایان هفته به صورت کشیک فعال بوده و خدمات بانکی مورد نیاز مشتریان را ارائه خواهد داد.

بانک مسکن نیز در مرکز استان شعب مرکزی، فجر، شهید جعفری، آیت‌الله کاشانی، شهید رجایی، آبادانی و مسکن، شهید مصطفی امامی، شهرک دادگستری، فاز ۲ فرهنگیان، ۱۷ شهریور، پردیس و گلستان را به عنوان شعب کشیک معرفی کرده است.

همچنین در شهرستان‌ها شعب گیلانغرب، سرپل‌ذهاب مرکزی، اسلام‌آباد غرب شهید چمران، قصرشیرین، صحنه، مرکزی سنقر و روانسر به عنوان شعب فعال در این روز فعالیت خواهند داشت.

در بانک تجارت نیز شعب بازار، مسکن، دیزل‌آباد، رجایی، ابوذر، شهر صنعتی، عشایر، جوانرود، مرکزی صحنه، استقلال کنگاور، مرکزی هرسین، مرکزی اسلام‌آباد غرب، سرپل‌ذهاب، قصرشیرین، پاوه، مرکزی سنقر و گیلانغرب به عنوان شعب کشیک معرفی شده‌اند.

بر اساس اعلام صورت گرفته، این شعب در روز پنجشنبه ۲۱ اسفندماه آماده ارائه خدمات بانکی ضروری به شهروندان استان خواهند بود.