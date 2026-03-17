به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک سنگین در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال در محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در محور آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال، محدوده انتهای آزادراه با ترافیک سنگین مواجه است. در محور هراز نیز در مسیر جنوب به شمال، محدوده سه‌راهی چلاو دارای ترافیک نیمه‌سنگین است.

سرهنگ قلی‌نیا ادامه داد: در آزادراه قزوین–کرج–تهران، ترافیک سنگین در محدوده پل فردیس تا پل کلاک و بوستان جنگلی چیتگر مشاهده می‌شود.

وی در خصوص محورهای دیگر با تردد روان توضیح داد: محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو جهت (رفت و برگشت) و همچنین محور چالوس در مسیر شمال به جنوب با تردد روان مواجه هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به شرایط جوی افزود: در حال حاضر محاور شمالی کشور دارای مه‌گرفتگی در ارتفاعات هستند که می‌تواند بر دید رانندگان تأثیر بگذارد.

وی ادامه داد: همچنین بارش باران در برخی از محورهای استان‌های فارس، کرمان، گلستان، سمنان، قزوین، مازندران، آذربایجان غربی و کردستان گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا در خصوص پدیده مه‌گرفتگی در برخی از جاده‌ها گفت:پدیده مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان‌های مازندران، خوزستان، فارس، کرمان، خراسان شمالی و گلستان مشاهده می‌شود که رانندگان باید با احتیاط و رعایت سرعت مطمئنه تردد کنند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به انسداد برخی محورها گفت: محورهای مسدود شریانی و غیرشریانی شامل موارد زیر است:

شهرکرد–زرین‌شهر (مسیر رفت و برگشت)

محورهای مسدود غیرشریانی:

پونل–خلخال

پاتاوه–دهدشت

محورهای دارای انسداد فصلی:

گنجنامه–تویسرکان

سروآباد–پاوه (گردنه تته)

سی‌سخت–پادنا (رفت و برگشت)

وازک–بلده.