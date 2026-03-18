آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی چگونه است؟

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ ناصر قلینیا،رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور به شرح زیر گزارش شده است.
وی افزود: تردد روان در محورهای زیر در هر دو جهت (رفت و برگشت) مشاهده میشود:
محور چالوس
محور هراز
محور فیروزکوه
محور قدیم تهران–بومهن
آزادراه تهران–پردیس
آزادراه تهران–شمال
آزادراه قزوین–رشت
سرهنگ قلینیا تأکید کرد: محورها شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و شرایط برای تردد در این محاور مطلوب میباشد.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به شرایط جوی افزود:بارش پراکنده باران در برخی از محورهای استانهای گلستان و خراسان شمالی گزارش شده است.
وی ادامه داد: همچنین وزش باد و گردوغبار در برخی از محورهای استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان مشاهده میشود که رانندگان باید در این محورها با احتیاط و رعایت سرعت مطمئنه تردد کنند.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به انسداد برخی محورها گفت: محورهای مسدود شریانی و غیرشریانی شامل موارد زیر است:
محور مسدود شریانی: آزادراه خرمآباد–پل زال (مسیر رفت و برگشت).
محورهای مسدود غیرشریانی: پونل–خلخال و پاتاوه–دهدشت.
وی محورهای دارای انسداد فصلی به شرح زیر اعلام کرد:
گنجنامه–تویسرکان
سروآباد–پاوه (گردنه تته)
سیسخت–پادنا (رفت و برگشت)
وازک–بلده.
نظر شما