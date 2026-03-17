مهرانگیز: نیروهای امدادی نقش مهمی در شرایط جنگی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح سه‌شنبه در بازدید از جمعیت هلال احمر استان بوشهر اظهار کرد: این جمعیت نقش مهمی را در یاری‌رسانی به مردم در این شرایط خاص جنگی دارد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر به همراه رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و مدیرکل ثبت اسناد و املاک، با حضور در جمعیت هلال احمر استان بوشهر از نزدیک در جریان اقدامات امدادی و خدمات‌رسانی این نهاد انسان‌دوستانه قرار گرفتند.

مهرانگیز ضمن گفت‌وگو با مدیرعامل و امدادگران هلال احمر از مجاهدت‌ها و تلاش‌های مستمر اعضای داوطلب و نیروهای امدادی تشکر و نقش آنان را در یاری‌رسانی به مردم در این شرایط خاص جنگی را مهم دانست.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر از طریق ارتباط وبیناری با رئیس جمعیت هلال احمر مرکز کشور به گفت‌وگو پرداخت و ضمن تشکر از تلاش‌ها و هماهنگی‌های ملی این مجموعه آمادگی همکاری دستگاه قضا با نهادهای امدادی در جهت خدمت‌رسانی مؤثر به مردم را اعلام کرد.