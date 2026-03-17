۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

خشم کشورهای عربی منطقه از دولت ترامپ

یک روزنامه آمریکایی به خشم کشورهای عربی هم پیمان آمریکا نسبت به طولانی شدن جنگ با ایران اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داد، طولانی شدن جنگ علیه ایران باعث شده کشورهای عربی هم پیمان آمریکا خشمگین شوند. آنها از این که دولت ترامپ این کشورها را در برابر حملات تنها گذاشته به شدت ناراحت هستند.

در این گزارش به نقل از یک مقام برجسته عربی تاکید شده است، این جنگ به خاطر رژیم صهیونیستی آغاز شد اما آنها، کشورهای عربی را تنها گذاشتند تا با حملات رو به رو شوند. این در حالی است که پیش از جنگ اعلام شده بود هر حمله نظامی بسیار سریع خواهد بود.

وی تصریح کرد: این جنگ باید هر چه سریعتر تمام شود.

واشنگتن پست روز دوشنبه نیز در گزارشی اذعان کرد، بسته شدن تنگه هرمز که در نتیجه تنش‌آفرینی‌های آمریکایی- صهیونیستی در منطقه روی داد، شکستی تحقیرآمیز برای واشنگتن محسوب می‌شود.

