سفر ترامپ به چین به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: از آنها خواسته ایم سفر به چین را حدود یک ماه یا کمی بیشتر به تعویق بیاندازند.

قرار بود ترامپ در اوایل آوریل به چین سفر کند.

به نظر می رسد تعویق سفر ترامپ به چین در پی ناکامی های نظامی آمریکا در منطقه به ویژه در تنگه هرمز صورت می گیرد.

در حالی که ترامپ از کشورهای جهان برای اقدام نظامی در تنگه هرمز درخواست کرده بود و با موجی از واکنش های منفی رو به رو شد وزارت خارجه چین در بیانیه ای اعلام کرد: با تمام طرف ها در تماس بوده و خواستار ایجاد آرامش و کاهش تنش در تنگه هرمز هستیم.

وزیر امور خارجه چین نیز در گفت‌وگوی تلفنی با همتای مصری خود به پیامدهای جنگ علیه ایران اشاره و تصریح کرده بود که کشورهای موثر باید از طرف‌های درگیر بخواهند که ترمز جنگ را بکشند.