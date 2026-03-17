۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۴۷

هشدار سازمان غذا و دارو نسبت به توزیع ویال‌های تقلبی یک دارو

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در ابلاغیه‌ای فوری نسبت به وجود نمونه‌های تقلبی داروی حیاتی (سایرامزا) با شماره سری ساخت خاص در سطح عرضه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهی اصل مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، با صدور نامه‌ای خطاب به معاونان غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، نسبت به شناسایی مورد تقلبی فرآورده Cyramza (Ramucirumab) با دوز ۵۰۰ میلی‌گرم در ۵۰ میلی‌لیتر هشدار داد.

در این ابلاغیه تصریح شده است: پیرو گزارش‌های دریافتی از شرکت‌های تأمین‌کننده و نامه رسمی شرکت Eli Lilly، ویال‌های داروی Cyramza با شماره سری ساخت *D519346S*کاملاً تقلبی بوده و فاقد هرگونه پروانه ثبت یا مجوز واردات از سوی سازمان غذا و دارو است.

عبداللهی اصل با اشاره به خطرات احتمالی ناشی از مصرف این محصول قاچاق، تأکید کرد: با توجه به حساسیت بالای این فرآورده دارویی و عدم اطمینان از اصالت محتوا و رعایت زنجیره سرد در جابه‌جایی آن، این محصول به‌هیچ‌عنوان قابل استفاده نبوده و سلامت مصرف‌کنندگان را به‌شدت تهدید می‌کند.

مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو از معاونت‌های سراسر کشور خواست تا در صورت مشاهده این سری ساخت در مراکز درمانی یا سطح عرضه، بلافاصله اقدامات قانونی لازم را معمول داشته و مراتب را در اسرع وقت به این اداره کل گزارش کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ضروری است اطلاع‌رسانی به نحوی صورت پذیرد که مصرف‌کنندگان و مراکز درمانی حتماً از برچسب اصالت و کد ۱۶ رقمی زیر لایه خراش‌پذیر (Scratch label) جهت تأیید اصالت قطعی محصول استفاده کنند تا از ورود داروهای غیرمجاز به چرخه درمان جلوگیری شود.

کد خبر 6776851
محمد رضازاده

