به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهی اصل مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، با صدور نامه‌ای خطاب به معاونان غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، نسبت به شناسایی مورد تقلبی فرآورده Cyramza (Ramucirumab) با دوز ۵۰۰ میلی‌گرم در ۵۰ میلی‌لیتر هشدار داد.

در این ابلاغیه تصریح شده است: پیرو گزارش‌های دریافتی از شرکت‌های تأمین‌کننده و نامه رسمی شرکت Eli Lilly، ویال‌های داروی Cyramza با شماره سری ساخت *D519346S*کاملاً تقلبی بوده و فاقد هرگونه پروانه ثبت یا مجوز واردات از سوی سازمان غذا و دارو است.

عبداللهی اصل با اشاره به خطرات احتمالی ناشی از مصرف این محصول قاچاق، تأکید کرد: با توجه به حساسیت بالای این فرآورده دارویی و عدم اطمینان از اصالت محتوا و رعایت زنجیره سرد در جابه‌جایی آن، این محصول به‌هیچ‌عنوان قابل استفاده نبوده و سلامت مصرف‌کنندگان را به‌شدت تهدید می‌کند.

مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو از معاونت‌های سراسر کشور خواست تا در صورت مشاهده این سری ساخت در مراکز درمانی یا سطح عرضه، بلافاصله اقدامات قانونی لازم را معمول داشته و مراتب را در اسرع وقت به این اداره کل گزارش کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ضروری است اطلاع‌رسانی به نحوی صورت پذیرد که مصرف‌کنندگان و مراکز درمانی حتماً از برچسب اصالت و کد ۱۶ رقمی زیر لایه خراش‌پذیر (Scratch label) جهت تأیید اصالت قطعی محصول استفاده کنند تا از ورود داروهای غیرمجاز به چرخه درمان جلوگیری شود.