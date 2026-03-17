حضور فعال بیش از ۱۶۰ کانون فرهنگی هنری مساجد قم در میدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا حیدری در گفتگو با خبرنگاران ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب، با تبیین جایگاه راهبردی «میدان» و «محله» در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی تصریح کرد: میدان و محله امروز به یک مسئله کلیدی و نقش‌آفرین تبدیل شده است. هرچه میدان تقویت شود، بر نقش‌آفرینی رزمندگان اسلام در میادین نبرد افزوده می‌شود و امید و هویت را هم به جامعه و هم به نیروهای مسلح تزریق می‌کند.



وی در ادامه با اشاره به برنامه های ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان قم در این ایام گفت: ستاد با بهره‌گیری از ظرفیت گسترده کانون‌های مساجد، اقدام به اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و مردمی کرد.



مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم گفت: برنامه‌ها و اقدامات اجرایی ستاد کانون‌های مساجد استان قم شامل «مشارکت فعال در برپایی و پشتیبانی از ۱۶۰ موکب و ایستگاه صلواتی در سطح استان »؛ «مشارکت و حمایت از برگزاری بیش از ۵ اجتماع مردمی در میادین اصلی و محلات شهر»؛ «هویت بخشی و زمینه‌سازی برای نقش‌آفرینی مؤثر نوجوانان در عرصه‌های کنشگری فرهنگی در بیش از ۱۰۰ نقطه از میادین و محلات»‌ به صورت مستمر بوده است.

وی ادامه داد: همچنین «مشارکت مؤثر و برنامه‌ریزی در برگزاری اجتماع بزرگ و چند هزار نفری «پسران سید علی» در حرم مطهر حضرت معصومه (س)»؛ «برگزاری جلسات هم‌افزایی و برنامه‌ریزی عملیات‌های مشترک با حضور کانون‌های فرهنگی در ۸ منطقه شهری»؛ «اعزام گروه‌های سرود به میادین، محلات و اجتماعات مردمی توسط ستاد»؛ «تشکیل و مدیریت لشکر سایبری بچه های مسجد در دو بخش تولید محتوا و بازنشر با حضور بیش از ۵۰۰ عضو و کنش گر» از دیگر فعالیت‌های ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان قم در ایام اخیر بوده است.

حجت الاسلام حیدری تصریح کرد: در این راستا ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان با «تولید و انتشار گسترده محتوای مجازی با موضوع شهادت و مقاومت توسط روابط عمومی ستاد استان»؛ «توزیع اقلام فرهنگی: چاپ و توزیع بیش از ۷۰ هزار پوستر از تمثال امام شهید و امام سید مجتبی خامنه ای و دیگر شهدا»؛ «تأمین اقلام مصرفی مواکب» اصلوات و خرید و توزیع بیش از ۳۰۰ بسته چای برای مواکب و ایستگاه‌های صلواتی با مشارکت کانون تبیان در این عرصه نقش‌آفرینی حمایتی داشت.



وی افزود:همچنین «تجهیز کادر نوجوان» کانون‌های مساجد استان قم از دیگر اقدامات بود که در این راستا توزیع بیش از ۶۵۰ شابلون به همراه رنگ مورد نیاز در سطح نوجوانان عضو کانون‌های فعال با مشارکت کانون فرهنگی هنری تبیان صورت پذیرفت.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم در پابان تصریح کرد: دیگر طراحی، تولید، چاپ و توزیع بسته‌های فرهنگی و تبیینی شامل اقلام تبلیغی و شعاری ویژه کادر نوجوان توسط ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان قم؛ تهیه «اقلام تبلیغاتی محیطی» و طراحی، چاپ و توزیع بیش از ۴۰۰ متر بنر در ابعاد مختلف، مزین به تمثال مبارک رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای دیگر توسط ستاد کانون‌های مساجد استان؛ توزیع شاخه‌های اسپیس ، کاغذ و مداد رنگی و... به ایستگاه های صلواتی، بخش دیگری از اقدامات ستاد هماهنگی کانون های مساجد استان قم در ایام اخیر را تشکیل می‌دادند.

لازم به ذکر است ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان قم با استقرار تیم‌های عملیاتی خود در سه شیفت کاری (صبح، بعدازظهر و شب) به صورت مستمر در راستای پشتیبانی و تسهیل‌گری این برنامه‌ها فعالیت داشته است.