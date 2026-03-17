دادبه،‌ دلبسته زبان و فرهنگ فارسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، چندیست کسالتی بر اصغر دادبه، مدیر بخش ادبیات و عضو شورای عالی علمی مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی عارض شده است، و به‌همین‌سبب کاظم موسوی بجنوردی‌، رئیس این مؤسسه دانشنامه‌نگاری با نگارش یادداشتی برای ایشان آرزوی سلامتی کرد. در این نوشتار آمده است:

استاد ارجمند، جناب آقای دکتر اصغر دادبه، این‌روزها با بیماری سختی دست‌وپنجه نرم می‌کند. ایشان از یاران قدیم مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی است و از ابتدای تابستان ١٣٧٨ و پس از استادانِ روان‌شاد دکتر عبدالحسین زرّین‌کوب و دکتر قمر آریان، تا امروز، مدیریّت بخش ادبیّات این مرکز و مؤسّسه را برعهده داشته و عضو شورای عالی علمی بوده است، با کارنامه‌ای درخشان از تألیف ۶٩ مدخل و ویرایش ۴١٩ مقاله.

مفتخریم و بر خود می‌بالیم که بیش از سه‌دهه از همکاری و دوستی دکتر دادبه برخوردار بوده‌ایم. ایشان همواره به دلبستگی خود به فرهنگ ایران و زبان فارسی سرافراز و سربلند بوده و همۀ همّت خود را بی‌دریغ بر سر این راه نهاده است.

اینک در آستانه بهار و فرا رسیدن سال نو، امیدوارم و دعا می‌کنم که خدای متعال جامۀ سلامتی و تندرستی بر قامت استاد دادبه بپوشاند تا جامعۀ علمی ایران از وجود و حضور او بهره‌مند باشند.»