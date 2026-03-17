تاکید بر لزوم روایتگری درست توسط دانشگاهیان درباره جنگهای اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج اساتید کشور، دکتر وحید آرایی معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور گفت: یک واقعیت بسیار مهم درباره ایران پس از انقلاب اسلامی، قوی بودن ایران است که به رغم جنگ های تحمیلی هشت ساله، ۱۲ روزه، جنگ کنونی رمضان و نیز تحریم های شدید اقتصادی بین المللی و نیز فتنه های مختلف داخلی، تسلیم ناپذیری، ثبات و استقلال سیاسی خود را ثابت کرده و اهداف دشمنان را با شکست مواجه نموده است.

رییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی عنوان کرد: ایران قوی گفتمانی برآمده از آرمان های انقلاب اسلامی و مورد تأکید مکرر و جدی امام شهیدمان بوده که البته آرمان همه ملت ایران است و دفاع از تمامیت ارضی، استقلال، عزت و امنیت ملی کشور را تضمین کرده و این گفتمان در جنگ تحمیلی کنونی آمریکایی و صهیونی و متحدان آنها علیه ایران اسلامی ضامن دفاع مقتدرانه و مستحکم و ضربات کوبنده نیروهای مسلح بر پیکره دشمنان و نقش آفرینی میدانی و اتحاد مقدس و حضور عمارگونه مردم در سراسر کشور و نیز همسویی جریان های سیاسی حول محور ولی فقیه را فراهم آورده است و قطعاً آینده تاریخ از ما سخن می گوید و ایران قوی کنونی را ستایش خواهد کرد کما اینکه اکنون نیز این دفاع مقتدرانه، هدفمند و هوشمندانه در برابر دنیای استکبار مورد سردرگمی، پریشانی و غافلگیری دشمنان و تحسین و حمایت همه دولت ها و ملت های مستقل شده است.

نماینده رییس دانشگاه آزاد اسلامی در هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی واحد تهران مرکزی گفت: ولایت مطلقه فقیه، فرهنگ و مبانی دینی و اعتقادی، ملت با ایمان، متحد، مقاوم و وفادار به اسلام و دارای روحیه انقلابی گری، نبوغ و استعدادهای بی نظیر انسانی، برخورداری از منابع غنی و پایدار بویژه در حوزه انرژی (نفت، گاز و هسته ای)، پیشرفت ها و قابلیت های علمی و فناوری های نوظهور و مرزشکن، قدرت دفاعی و نظامی، اقتصاد مقاومتی و درون زا، جایگاه و موقعیت برتر ژئواستراتژیک و ژئوپولیتیک، استقلال نظام سیاسی جزو مولفه‌ های سخت افزاری و نرم افزاری ایران قوی بوده که اصل دشمنی های دشمن این است که می خواهد اینها را از ملت سلب و ایران را ببلعد.

دکتر آرایی عنوان کرد: انتخاب حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای به عنوان ولی فقیه و رهبر سوم انقلاب اسلامی، مصداق حقیقی آیه الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِنْ دِینِکُمْ می‌باشد که دشمنان دین اسلام و انقلاب اسلامی را نا امید کرد. دشمنان جنایتکاری که با جنگ تحمیلی همه جانبه به ایران اسلامی و با شهادت رهبر عزیزمان؛ فکر می‌کرد کار ایران و انقلاب تمام است؛ در حالی که این انتخاب، ضمن نشان دادن ساختار مستحکم نظام سیاسی، به معنای دورانی جدید از حکمرانی فعال و پیش رونده انقلاب اسلامی در عصر معاصر در راستای دستیابی به تمدن نوین اسلامی خواهد بود.

معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور تأکید کرد: هم دشمن را باید شناخت و هم شیوه‌ های دشمنی او. دشمن می خواهد ما از نقاط قوت خودمان صرفنظر کنیم و از عناصر ایران قوی دست برداریم تا راحت بتوانند بر کشور، ملت، سرنوشت و آینده ما مسلط شوند و کشور را تجزیه کنند بویژه اکنون که تجاوز غیرقانونی نظامی آمریکایی صهیونی و متحدان آنها در کنار جنگ شناختی و روایت ها نشان داد که مولفه های ایران قوی ضمن ایجاد بازدارندگی پایدار، موجبات شکست، عقب نشینی و یأس دشمنان در رسیدن به اهداف سیاسی و نظامی را فراهم کرده است.

دکتر آرایی در ادامه به وظایف اساتید دانشگاه در شرایط کنونی اشاره و عنوان کرد: دانشگاه همواره قلب تپنده آگاهی، مسئولیت‌ پذیری و همدلی در اجتماع بوده است. اساتید دانشگاه ها به عنوان مهم ترین کنش‌گر اجتماعی و نخبگی که مستقیماً با دانشجویان و نیز آحاد مختلف مردم در ارتباط دارند می بایست روایتگری درست از مسایل داخلی و بین المللی بویژه در خصوص جنگ تحمیلی اخیر را مبتنی بر اولین پیام راهبردی و حکیمانه رهبر سوم انقلاب اسلامی ارائه نمایند و ولایت پذیری، هویت اسلامی- ایرانی، مردم محوری، امید آفرینی، اقتدار ملی و بازدارندگی اجتماعی را در جامعه بویژه نسل جوان را به معنای واقعی کلمه منعکس نمایند.

عضو کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: اساتید می بایست مولفه ها، عناصر و شاخص های ایران قوی در عرصه های سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را احصا و در قالب کرسی های ترویجی، مناظره و نظریه پردازی ارائه و تشریح کنند تا ضمن آگاهی بخشی محافل عمومی و نیز بهره گیری دانشگاهیان و نخبگان علمی، مورد کاربست حکمرانان و سیاستگذاران کشور در حوزه های مختلف نیز قرار گیرد.