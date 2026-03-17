۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

اعلام بیعت بانوان طلبه بیجاری با رهبر انقلاب اسلامی 

کردستان- بانوان طلبه حوزه علمیه فاطمه الزهرا شهرستان بیجار در تجمعی با رهبر انقلاب اسلامی اعلام بیعت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان کردستان ظهر سه شنبه در این مراسم ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب و لزوم اعلام بیعت بانوان با آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای اظهار کرد: بانوان طلبه در کنشگری اجتماعی نقش مهمی دارند و باید با جهاد تبیین و آگاه‌سازی افراد جامعه در حفظ همبستگی آحاد جامعه و حمایت از انقلاب اسلامی ایران در شرایط کنونی فعال باشند.

سیده زهرا موسوی یادآور شد: نقش بانوان در شرایط جنگی در خانه و ارتباط با فرزندان نیز مهم است و حفظ آرامش لازمه عبور از این شرایط است.

وی همچنین به سیر تاریخی اسلام و تلاش مسلمانان در حفظ جایگاه دین مبین اسلام پرداخت و ایمان به خدا و حفظ همدلی را لازمه پیروزی دانست.

در ادامه این مراسم که با عنوان آیین بیعت با ولایت برگزار شد، برنامه های از جمله رجزخوانی بانوان ، آموزش کمک‌های امدادی به بانوان و اجرای سرود دسته‌جمعی انجام شد.

