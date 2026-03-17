گام بلند فناوران در حوزه انرژی؛ بومی سازی قطعه استراتژیک در سامانه برق

به گزارش خبرنگار مهر، تولید روتورهای ژنراتور از فناوریهای استراتژیک محسوب میشود که دانش فنی مورد نیاز برای آن در اختیار تعداد محدودی از کشورهای صنعتی جهان قرار دارد. این قطعه حیاتی که در قلب سامانههای تولید برق نقش حیاتی ایفا میکند، نیازمند دانش تخصصی عمیق در حوزههای طراحی مهندسی، ریختهگری، آهنکوبی، عملیات حرارتی و کنترل کیفیت در سطح اتمی است.
اکنون مجتمع صنعتی اسفراین با تکیه بر توان داخلی مهندسان ایرانی و بهرهگیری از نرمافزارهای پیشرفته طراحی مانند CATIA، MAGMA، PROCAST، ANYCAST، SIMUFACT و 3D موفق به طراحی و تولید کامل روتور ژنراتور ۲۵۰ مگاواتی در داخل کشور شده است.
در فرآیند ساخت این محصول، نوآوریهای کلیدی و مهمی به کار گرفته شد. از جمله میتوان به فولادسازی به روش احیای دیفیوزنی، ریختهگری بهینهشده با مدلسازی عددی، آهنکاری با محدودیتهای وزنی بالا و عملیات حرارتی اختصاصی بر پایه کیفیت شمش اولیه اشاره کرد. حاصل این فرآیندها، قطعهای با پایداری مکانیکی، خلوص متالورژیک و استحکام حرارتی استثنایی است که قابلیت رقابت مستقیم با محصولات شرکتهای معتبر جهانی را داراست.
بومیسازی کامل این فناوری نهتنها کشور را از واردات پرهزینه و دشوار روتورهای خارجی بینیاز ساخته، بلکه گامی بنیادین در مسیر امنیت انرژی ملی، استقلال صنعتی و افزایش تابآوری زیرساختهای نیروگاهی به شمار میآید و مسیر صادرات دانشمحور به بازارهای منطقهای را نیز گشوده است.
این محصول با طراحی و ساخت ۱۰۰ درصد بومی و مالکیت فناوری انحصاری داخلی، کیفیت و قابلیت اطمینانی همتراز با روتورهای تولیدشده توسط برندهای بینالمللی داراست. امکان نظارت کامل بهرهبردار در تمام مراحل تولید و تستهای کیفی، کاهش چشمگیر وابستگی ارزی و جلوگیری از خروج سرمایه ملی، دستیابی به دانش فنی طراحی و عملیات حرارتی اختصاصی و همچنین توسعهپذیری در صنایع نیروگاهی و قابلیت سفارشیسازی بر اساس نیاز مشتری از مزایای کلیدی این محصول به شمار میرود.
در راستای مرتفعکردن ناترازی انرژی موجود در کشور و از بین بردن وابستگیهای استراتژیک، تولید این محصول به عنوان پشتوانهای استراتژیک مطرح است. تمام تستهای کیفی منطبق بر استانداردهای سختگیرانه بینالمللی با موفقیت تأیید شده است.
