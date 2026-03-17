به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان به همراه معاون امور دیسپاچینگ و مدیر توزیع برق شهرستان چگنی از شبکه برق آزادراه خرم‌آباد-پل زال بازدید کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: این بازدید با هدف بررسی وضعیت شبکه و رفع موانع احتمالی صورت گرفت.

وی ادامه داد: همچنین مسائل و مشکلات موجود در زمینه تأمین برق آزادراه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای رفع این مشکلات ارائه شد.

جمشیدی یادآور شد: در این بازدید بر اهمیت حفظ و نگهداری شبکه برق آزادراه و لزوم انجام تعمیرات و نگهداری‌های دوره‌ای تأکید شد تا از بروز هرگونه مشکل در تأمین برق این مسیر حیاتی جلوگیری شود.

بنابراین گزارش، در جریان این بازدید، مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان از نقاط کلیدی شبکه برق بازدید به عمل آورد و با مسئولان آزادراه خرم‌آباد-پل زال دیدار کرد.