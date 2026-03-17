به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور مدیرکل هواشناسی استان لرستان روز سه شنبه با اشاره به تحلیل شرایط جوی استان لرستان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ به رسانه‌ها گفت: بر اساس نقشه ها و مدل های هواشناسی طی امروز با توجه به رطوبت حاکم بر منطقه در مناطقی از جنوب شرق، احتمال وقوع بارش های بصورت خفیف و پراکنده دور از انتظار نخواهد بود.

وی ادامه داد: روز چهارشنبه جو استان نسبتا آرام بوده و پوشش ابر و گاهی افزایش سرعت باد پدیده های غالب آسمان است.

مرادپور افزود: بر طبق مدل های بارشی از بعدازظهر پنجشنبه تا دوشنبه هفته آتی شاهد فعالیت سامانه بارشی بر روی جو استان خواهیم بود که انتظار داریم که در این مدت برای همه نقاط با شدت و ضعف رگبار باران گاهی همراه با رعدوبرق، در نواحی مستعد رگبار تگرگ و گاهی وزش باد شدید را شاهد باشیم.

مدیرکل هواشناسی استان لرستان یادآور شد: همچنین در برخی شهرهای سردسیر و مناطق کوهستانی رگبار برف پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: پیرو هشدار سطح زرد صادره این شرایط با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی جاده ها، اختلال در ناوگان حمل و نقل، ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل ها،خطر اصابت صاعقه، مه آلودگی هوا، خطر سقوط اشیاء و ... همراه خواهد بود.

مرادپور بیان کرد: از نظر نوسانات دمایی، امشب دماها کاهش می یابند که در برخی نقاط به ویژه مناطق شمالی احتمال وقوع دمای زیر صفر شبانه نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان لرستان گفت: تمهیدات لازم برای مقابله با کاهش خسارت ناشی از سرمازدگی در باغات توصیه می شود.