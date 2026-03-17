مهاجرانی: شهدای ناوشکن دنا مظلومانه به شهادت رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در ادامه سلسله گزارش های خود در ایام دفاع مقدس رمضان در خصوص تمهیدات دولت در خدمت‌رسانی به مردم، اظهار کرد: دست بوس خانواده های شهید جنگ تحمیلی هستیم و یقین داریم به یمن خون شهدا، در این جنگ پیروزی از آن کشور ما خواهد بود.

وی افزود: وداع با پیکر شهدای ناوشکن دنا را خواهیم داشت که مظلومانه و برخلاف همه پروتکل‌های جهانی به شهادت رسیدند.

سخنگوی دولت با اشاره به چهارشنبه آخر سال بیان کرد: ما در سنت خودمان امروز را به عنوان چهارشنبه سوری جشن می‌گیریم، اما بدیهی است به دلیل شرایط کشور باید مراعات یکدیگر را کنیم. این هم به خاطر صداهایی است که ایجاد می کند و موجب ترس مردم و سالمندان و بیماران می‌شود. با توجه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، نباید در این شرایط سختی‌ها برای هلال احمر، اوژانس و آتش نشانی را بیشتر از این کنیم.

مهاجرانی در رابطه با آمار شهدا، خاطرنشان کرد : ۲۲۷ زن و دو مادر باردار شهید، ۲۰۴ شهید کمتر از ۱۸ سال و ۱۳ شهید کمتر از پنج سال و نیز ۳۲۱۰ زن مصدوم را تاکنون در هجدهمین روز جنگ تحمیلی داشتیم. همچنین در حمله‌ای که به یکی از روستاهای اطراف اراک انجام شد، شاهد بودیم که یک نوزاد سه روزه به نام مجتبی به همراه خواهر دو ساله و مادر و مادربزرگ خود در منزلی مسکونی به شهادت رسیدند در حالی که هیچ کدام از آن‌ها نظامی نبودند.

وی با اشاره به حملات دشمن به تهران، عنوان کرد: روز گذشته حملاتی به تهران از جمله یک فروشگاه اتکا انجام شد که در نتیجه تعدادی از هموطنان ما شهید و مجروح شدند.

وی ادامه داد: در نتیجه این حمله به تالار هنر که تالار تخصصی تئاتر کودک و نوجوان بود، آسیب وارد شد. آنچه طی حملات دشمن بر سر مردم ما آوار می شود، در نتیجه بغضی است که رژیم صهیونیستی و همین طور آمریکا از استقامت مردم ایران دارند.

سخنگوی دولت در خصوص اقدامات دولت، گفت: جلسه هیئت دولت در شرایط جنگی برگزار شد و اعضای دولت ضمن ارائه گزارش از اقدامات دستگاه‌ها، موضوعات مهم اجرایی و اقتصادی بررسی و تصویب شد. در این زمینه و در راستای فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر تکلیف کلیه دستگاه های اجرایی از جمله استانداران سراسر کشور مکلف شدند، در خصوص کمک‌رسانی و خدمت به مردم و نیز ارائه خدمات درمانی ضروری مرتبط به جنگ همچنین خدمات رایگان به جانبازان و آسیب دیدگان تجاوز دشمن و نیز جبران خسارت وارده به اموال مردم و شهروندان را اسرع وقت اقدام کنند، لذا تصمیماتی در این زمینه اتخاذ و تکالیف مشخص دستگاه‌ها تعیین شد.

مهاجرانی در خصوص بودجه ۱۴۰۵، گفت: ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵ مطرح شد و با اصلاحاتی به تصویب رسید که با توجه به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صرفا متضمن جداول و فاقد آئین نامه های تکلیفی است و لذا طبق روالی که سازمان برنامه و بودجه تعیین کرده، کارها پیگیری و با ابلاغ تکالیف دستگاه های اجرایی، جزئیات نیز مشخص شده است و قانون بودجه بلافاصله در سال آینده اجرا خواهد شد.

سخنگوی دولت گفت: با توجه به اعلام وزارت کشور برای جلوگیری اختلال از فرآیندهای اداری، صدور پروانه های ساختمانی تا پایان خرداد ۱۴۰۵ با تعرفه های عوارض ۱۴۰۴ انجام خواهد شد. همچنین بانک مرکزی اعلام کرد تمامی شعب و واحد های ستادی بانک‌ها در روزهای پایانی سال فعال خواهند بود. کلیه شعب برای پذیرش مشتریان از ۲۶ اسفند تا پایان سال از ساعت۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ به کار ادامه خواهند داد.

مهاجرانی در خصوص خسارت های ناشی از جنگ تحمیلی اخیر ، تاکید کرد: برای تشکیل پرونده خسارت مسکن، در تهران شهرداری ها مکلف شدند که کار را دنبال کنند و تاکنون بیش از ۱۲ هزار واحد مسکونی در تهران آسیب های کلی و جزئی دیدند. همچنین در سایر استانها هموطنانی که وحدت مسکونی آنها آسیب دیده است، باید برای ثبت و ارزیابی خسارت‌ها به شعب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در شهرستان یا مرکز استان خود مراجعه کنند. همچنین در رابطه با خودروهای آسیب دیده هم‌جبران خسارتها بر عهده بیمه مرکزی است که بیمه ایران به نمایندگی از بیمه مرکزی، ارزیابی خسارت‌ خودرو ها را بر عهده گرفته است و مالکان می‌توانند برای تشکیل پرونده از طریق فرمانداری ها اقدام کنند. شرکت های بیمه ای مجاز هستند تا پایان شرایط جنگی خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی با داشتن بیمه نامه معتبر و بدون وجود اختلاف، بدون اخذ کروکی پرداخت کنند.

وی گفت: طبق اعلام وزارت نیرو حدود ۱۰۵۰ نقطه به شبکه برق کشور آسیب وارد شده بود، اما هیچ نقطه ای از کشور در خاموشی قرار ندارد و خرابی ها به سرعت برطرف شده و جریان برق برقرار شده است. همچنین ۲۰۴ زیرساخت آب شرب مورد حمله واقع شده‌است.

مهاجرانی با اشاره به نزدیکی آخرین پنجشنبه سال، خاطرنشان کرد: با اعلام شهرداری تهران در ۹ مبدأ شهر وسایل حمل و نقل برای دسترسی به بهشت زهرا (س) وجود دارد. همچنین پویش «طبیب ایران» فعال شده است که در پیام رسان های بله و روبیکا مشورت و ویزیت رایگان و مشاوره را در راستای مراجعات غیرضروری شهروندان به پزشک انجام می دهد.

سخنگوی دولت در رابطه با انسجام اجتماعی، گفت: این موضوع در ایام اخیر خیلی پررنگ شده و شاهدیم که در طول این روزها گروه‌های مختلف مردم واکنش نشان می دهند. در این خصوص نامه‌ای را هنرمندان خانه سینما و تئاتر و موسیقی خطاب به روشنفکران، اندیشمندان و طرفداران صلح‌دنیا نوشتند و خواستار اقدام و واکنش آنها در رابطه به کشته شدن دانش آموزان، هنرمندان و ورزشکاران در ایران شدند. همین طور ۶۶۵ مدال آور المپیادی کشورمان نیز بیانیه ای با نام ندای سیمرغ را امضا کردند که در آن حمله آمریکا و اسرائیل را علیه کشورمان به طور مشخص محکوم کرده و از نهادهای جهانی خواستار محکومیت آنها شدند.

وی ادامه داد: همین طور دو هزار نفر از حقوق دانان انجمن علمی حقوق کودک ایران و کنش‌گران حقوق کودک، جنایت آمریکا و رژیم صهیونسیتی را محکوم کردند و خواستار رسیدگی فوری نسبت به جنایت مدرسه شجره طیبه میناب شدند. در عین حال، ده هزار ورزشکار هم در نامه ای به نهادهای بین المللی خواستار تحریم آمریکا و رژیم صهیونسیتی از تمامی میادین بین المللی و تعلیق عضویت آنها در کمیته بین‌المللی المپیک و پارالمپیک شدند.