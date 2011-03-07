7000 عدد مواد محترقه در گلستان کشف شد

فرمانده انتظامی گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان گفت: با تلاش مأموران پلیس امنیت عمومی گنبد کاووس سه هزار و 630 عدد انواع مواد محترقه کشف و ضبط شد.
سرهنگ حسین جامی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در پی کسب خبر از طریق منابع مردمی مبنی بر خرید و فروش مواد مخدر صنعتی توسط یک باند خرده فروش مواد مخدر در گرگان اکیپی از مأموران مبارزه با مواد مخدر این شهر موضوع را بصورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: سرانجام پس از چند روز کار اطلاعاتی و پلیسی مأموران موفق شدند یکی از عاملان این باند را دستگیر و در بازرسی از منزل و خودروی وی 60 گرم شیشه ، 780 گرم حشیش و 20 عدد پایپ کشف و ضبط کنند.
سرهنگ جامی ادامه داد: با دستگیری متهم و تحقیقات صورت گرفته سردسته این باند که اقدام به حمل مواد از تهران به گرگان می کرد دستگیر و در بازرسی از وی 60 گرم شیشه کشف شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان تصریح کرد: در ادامه این عملیات شش خرده فروش دیگر دستگیر که در بازرسی از آنها مقادیری مواد مخدر صنعتی سه دستگاه گوشی تلفن همراه، یک دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر کشف و ضبط شد.
این مقام انتظامی گفت: متهمان پس از دستگیری ضمن تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شدند.
کشف 3600 عدد ترقه در گرگان
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