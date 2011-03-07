7000 عدد مواد محترقه در گلستان کشف شد

فرمانده انتظامی گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان گفت: با تلاش مأموران پلیس امنیت عمومی گنبد کاووس سه هزار و 630 عدد انواع مواد محترقه کشف و ضبط شد.

سرهنگ پاسدار علی اکبر مقصودلو، از طرح بازدید و نظارت بر واحدهای صنفی در آستانه چهارشنبه آخر سال خبر داد.

وی گفت: در اجرای این طرح مأموران موفق شدند در بازدید از دو واحد صنفی تعداد سه هزار و 630 عدد انواع مواد محترقه کشف و ضبط کنند.

به گفته وی در این عملیات همچنین سه دستگاه تجهیزات گیرنده ماهواره نیز کشف شد.

سرهنگ مقصودلو در ادامه افزود: دو نفر در این رابطه دستگیر که پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گلستان گفت: هشت خرده فروش مواد مخدر که اقدام به فروش مواد مخدر صنعتی در گرگان می کردند با پیگیری های مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهر دستگیر شدند.

سرهنگ حسین جامی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در پی کسب خبر از طریق منابع مردمی مبنی بر خرید و فروش مواد مخدر صنعتی توسط یک باند خرده فروش مواد مخدر در گرگان اکیپی از مأموران مبارزه با مواد مخدر این شهر موضوع را بصورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: سرانجام پس از چند روز کار اطلاعاتی و پلیسی مأموران موفق شدند یکی از عاملان این باند را دستگیر و در بازرسی از منزل و خودروی وی 60 گرم شیشه ، 780 گرم حشیش و 20 عدد پایپ کشف و ضبط کنند.

سرهنگ جامی ادامه داد: با دستگیری متهم و تحقیقات صورت گرفته سردسته این باند که اقدام به حمل مواد از تهران به گرگان می کرد دستگیر و در بازرسی از وی 60 گرم شیشه کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان تصریح کرد: در ادامه این عملیات شش خرده فروش دیگر دستگیر که در بازرسی از آنها مقادیری مواد مخدر صنعتی سه دستگاه گوشی تلفن همراه، یک دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی گفت: متهمان پس از دستگیری ضمن تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شدند.

کشف 3600 عدد ترقه در گرگان

یه گزارش خبرنگار مهر، مأموران پلیس امنیت عمومی استان گلستان در بازرسی از دو واحد صنفی که اقدام به فروش مواد محترقه می کردند سه هزار و 630 عدد ترقه کشف و ضبط کردند.



همزمان با نزدیک شدن به چهارشنبه پایانی سال و در راستای برخورد با عاملان فروش مواد محترقه، روز گذشته مأموران پلیس امنیت عمومی استان گلستان طی یک مرحله عملیات دو عامل فروش مواد محترقه را در گرگان دستگیر کردند.



در بازرسی از واحد صنفی متهمان سه هزار و 630 عدد مواد محترقه به همراه سه دستگاه تجهیزات گیرنده ماهواره کشف و ضبط شد.