۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۱

جزئیات برگزاری مراسم وداع با پیکر ۸۴ شهید ناوشکن «دنا»

آیین وداع با پیکر ۸۴ شهید ناوشکن «دنا» با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان کشوری و لشکری، جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح و اقشار مختلف مردم در ۳۴ میدان و نقطه اصلی پایتخت برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین وداع با پیکر ۸۴ شهید ناوشکن «دنا» با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان کشوری و لشکری، جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح و اقشار مختلف مردم در ۳۴ میدان و نقطه اصلی پایتخت برگزار خواهد شد و شهروندان تهرانی با حضور در این مراسم با پیکرهای مطهر این شهدا وداع می‌کنند.

پیکرهای مطهر این شهدا در ۳۴ میدان مختلف شهر مستقر می‌شود تا مردم در نقاط مختلف پایتخت بتوانند ضمن ادای احترام، یاد و خاطره رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهدای ناوشکن «دنا» را گرامی بدارند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، آیین وداع در میادین و نقاط مختلف تهران از جمله میدان شهدا، فلکه دوم تهرانپارس، میدان شهید طهرانی‌مقدم، میدان هروی، فلکه دوم صادقیه، میدان الغدیر، ستارخان–شهرآرا، چهارراه کوکاکولا، میدان صنعت، میدان امامت، میدان پونک، میدان خراسان، میدان شهران، مسعودیه میدان شیرازی، چهارراه تهرانپارس، میدان ولی‌عصر(عج)، اکباتان، میدان سعیدی، بلوار لاله، میدان نبرد، میدان جهاد چیتگر، میدان بازار دوم، میدان المپیک، چهارراه عباسی، میدان دریاچه، میدان بعثت، میدان انقلاب اسلامی، میدان تجریش، دانشگاه صنعتی شریف، میدان ونک، میدان فردوسی، میدان هفت‌حوض، میدان اقدسیه، چهارراه نظام‌آباد، میدان هفتم تیر، میدان منیریه، میدان ابوذر، میدان بهاران، امامزاده حسن(ع)، میدان معلم، میدان شادآباد، میدان ابوریحان، میدان ابن‌سینا، میدان مهرورز، میدان جمهوری، میدان بریانک، میدان استاد معین، مهرآباد (دانشگاه شهید ستاری) و امامزاده عبدالله برگزار خواهد شد.

    • حسام هاشمی IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      با شهادت 84 فرزند دلیر اسلام امریکا و اسراییل به دنیا ثابت کردند که بوی از انسانیت و پایبندی به قوانینی که از دل فرامین و بندها قوانینی که همه دنیا باید پایبند باشند نه تنها پایبند نبوده و نیستند بلکه صورت وروی وحوش را سفید کردند...به امید حق وذات پاک پروردگار به حق تن کودکان غرق در خون ایران زمین صهیون و همه قاتلان همراهشان به سزای عمل خود خواهند رسید و وعده حق شدنی ست ..انشاالله
    • IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      روحشان شاد و يادشان گرامی 🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴😭😭😭😭😭😭😭😭😭🏴🏴🏴🏴

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها