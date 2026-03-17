جزئیات برگزاری مراسم وداع با پیکر ۸۴ شهید ناوشکن «دنا»

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین وداع با پیکر ۸۴ شهید ناوشکن «دنا» با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان کشوری و لشکری، جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح و اقشار مختلف مردم در ۳۴ میدان و نقطه اصلی پایتخت برگزار خواهد شد و شهروندان تهرانی با حضور در این مراسم با پیکرهای مطهر این شهدا وداع می‌کنند.

پیکرهای مطهر این شهدا در ۳۴ میدان مختلف شهر مستقر می‌شود تا مردم در نقاط مختلف پایتخت بتوانند ضمن ادای احترام، یاد و خاطره رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهدای ناوشکن «دنا» را گرامی بدارند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، آیین وداع در میادین و نقاط مختلف تهران از جمله میدان شهدا، فلکه دوم تهرانپارس، میدان شهید طهرانی‌مقدم، میدان هروی، فلکه دوم صادقیه، میدان الغدیر، ستارخان–شهرآرا، چهارراه کوکاکولا، میدان صنعت، میدان امامت، میدان پونک، میدان خراسان، میدان شهران، مسعودیه میدان شیرازی، چهارراه تهرانپارس، میدان ولی‌عصر(عج)، اکباتان، میدان سعیدی، بلوار لاله، میدان نبرد، میدان جهاد چیتگر، میدان بازار دوم، میدان المپیک، چهارراه عباسی، میدان دریاچه، میدان بعثت، میدان انقلاب اسلامی، میدان تجریش، دانشگاه صنعتی شریف، میدان ونک، میدان فردوسی، میدان هفت‌حوض، میدان اقدسیه، چهارراه نظام‌آباد، میدان هفتم تیر، میدان منیریه، میدان ابوذر، میدان بهاران، امامزاده حسن(ع)، میدان معلم، میدان شادآباد، میدان ابوریحان، میدان ابن‌سینا، میدان مهرورز، میدان جمهوری، میدان بریانک، میدان استاد معین، مهرآباد (دانشگاه شهید ستاری) و امامزاده عبدالله برگزار خواهد شد.