۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۹

تاکید ژاپن بر توقف تجاوز آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران

تاکید ژاپن بر توقف تجاوز آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران

نخست‌وزیر ژاپن بر کاهش تنش‌ها و توقف تجاوز آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران تاکید کرد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن در جریان نشست‌های کمیته بودجه پارلمان با اشاره به شرایط منطقه گفت: «مهم‌ترین امر در حال حاضر، دستیابی سریع به آرامش و کاهش تنش است.»

وی در ادامه افزود: توکیو در سطوح مختلف با واشنگتن در ارتباط است و ما به تبادل نظر با ایالات متحده در سطوح گوناگون ادامه می‌دهیم.

نخست‌وزیر ژاپن تصریح کرد: «در بالاترین سطح، می‌خواهیم با در نظر گرفتن موضع کشورمان، وضعیت را به صورت مفصل با طرف آمریکایی مورد بحث قرار دهیم.»

تاکایچی همچنین گفت که ژاپن همچنین با ایران در تماس است و این ارتباط عمدتاً از طریق وزیر امور خارجه این کشور برقرار می‌شود. ‌

