به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کیودو، سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن پس از مواجهه کشورش با بحران سوخت که به دنبال تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران ایجاد شد، در سخنانی اعلام کرد که با توجه به تنش‌ های شدید در غرب آسیا، در زمان «مناسب» و بر اساس منافع ملی، مذاکره با مقامات ایران را بررسی خواهد کرد.

نخست وزیر ژاپن این سخنان را در جلسه کمیته بودجه مجلس نمایندگان کشورش مطرح کرد.

سانائه تاکایچی در این خصوص گفت: زمان مناسب برای برگزاری مذاکرات (با ایران) را بر اساس منافع ملی و از دیدگاهی جامع ارزیابی خواهم کرد.

گفتنی است، وی در سفر اخیر خود به آمریکا و پس از دیدار با دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران حمایت کرده بود؛ این در حالیست که حمله به خاک ایران بر خلاف تمامی معیارهای بین المللی و منشور ملل متحد انجام شد.