مدیران غول های نفتی زنگ خطر را برای ترامپ به صدا درآوردند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «وال استریت ژورنال» در گزارشی تصریح کرد مدیران اجرایی نفتی آمریکا به مقامهای دونالد ترامپ هشدار دادهاند بحران انرژی که در نتیجه جنگ تحمیل شده علیه ایران ایجاد شده احتمالا بدتر خواهد شد.
وال استریت ژورنال فاش میکند مدیران اجرایی شرکتهای سرشناس نفتی شامل Exxon Mobil، Chevron و ConocoPhillips در نشستهایی با مقامهای دولت واشنگتن هشدار دادهاند با ادامه یافتن این تجاوزگری، اخلال در جریان نقلوانتقال انرژی از طریق تنگه هرمز تشدید شده و بیثباتی را در بازارهای جهانی انرژی بدتر خواهد کرد.
دارن وودز، مدیر اجرایی Exxon Mobil هشدار داده با ادامه این جنگ روند افزایشی قیمت نفت که تا کنون به راه افتاده، به دلیل اختلال در روند تامین محصولات پالایش شده و بالا بردن قیمت نفت توسط تحلیلگران بازار ادامه پیدا خواهد کرد.
به گفته منابع مطلع به این نشستها، مایک ورث، مدیر اجرایی شرکت Chevron و رایان لانس، مدیر اجرایی ConocoPhillips هم نگرانی شدید خود پیرامون گسترش بیسابقه ابعاد اخلال در بازار نفت جهانی را ابراز کردند.
وال استریت ژورنال همچنین نوشته است کاخ سفید قصد دارد با تدابیری نظیر کاستن از تحریمهای نفتی علیه روسیه، آزادسازی حجمهای عظیمی از ذخایر اضطراری و لغو برخی محدودیتهای مربوطبه نقلوانتقال نفت خام بین بنادر آمریکا جلوی افزایش قیمت نفت را بگیرد.
یک مقام کاخ سفید نیز گفت مقامهای واشنگتن افزایش جریان نفت بین ونزوئلا و ایالات متحده را نیز در نظر گرفتهاند.
وال استریت ژورنال نوشته است مدیران نفتی مذکور اما معدود گزینههای موجود برای تخفیف دادن بحران را ناکافی دانسته و تاکید کردهاند خارج کردن تنگه هرمز از انسداد احتمالا تنها راهحل واقعی برای اجتناب از آسیب دیدن هر چه بیشتر اقتصاد جهانی در نتیجه قیمت فزاینده نفت است.
یک مقام رده بالای دولتی به این روزنامه گفت مقامها انتظار دارند روند افزایش قیمت نفت ادامه پیدا کرده و گزینههای موجود برای مرتفع کردن این وضعیت را محدود میدانند.
