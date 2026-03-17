۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۶

نتیجه اولیه آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ بعد از تعطیلات نوروز اعلام می شود

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: نتیجه اولیه آزمون دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۵ در اولین فرصت مناسب بعد از تعطیلات نوروز اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور خطاب به متقاضیان آزمون دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۵ اعلام کرد: با توجه به شرایط خاص و ناپایداری شبکه اینترنت در کشور و به منظور همراهی با شرکت‌کنندگان در این آزمون جهت مشاهده نتیجه، بررسی و اعلام اعتراض احتمالی به نتیجه آزمون و تدارک شرایط انتخاب رشته، اعلام نتیجه اولیه در اسفند ماه سال ۱۴۰۴ انجام نمی‌شود.

سازمان سنجش در ادامه یادآور شده است: نتیجه اولیه آزمون دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۵ در اولین فرصت مناسب بعد از تعطیلات نوروز اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ جمعه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ با حضور ۱۷۲ هزار و ۴۲ متقاضی برگزار شد و پیش از این قرار بود نتایج اولیه در هفته سوم اسفندماه ۱۴۰۴ اعلام شود که با توجه به شرایط کشور این نتایج با تاخیر اعلام می شود.

زهره بال

