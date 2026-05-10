کیخا: حوزه علمیه ۲۰۰ ساله عالم بحرینی در بندرلنگه احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر ، عصر یکشنبه جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان لنگه به ریاست حجتالاسلام علیاکبر کیخا، امام جمعه بندرلنگه و با حضور مهدی صابری معاون سیاسی امنیتی فرمانداری لنگه و دیگر اعضا برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، دبیر شورای فرهنگ عمومی گزارش کاملی از روند جلسات پیشین و آخرین مصوبات ارائه کرد.
حجتالاسلام والمسلمین علیاکبر کیخا امام جمعه بندرلنگه در ادامه با اشاره به جنگ ایران و آمریکا و شکست این کشور در منطقه خلیج فارس، اظهار داشت: با پیروزی رزمندگان اسلام، آمریکا و رژیم صهیونیستی کودککش باید بدانند که گورشان برای همیشه از خلیج فارس گم و ریشههایشان خشکانده خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت احیای حوزه علمیه ۲۰۰ ساله «سید عالم بحرینی» تأکید کرد و گفت: باید این میراث گرانسنگ علمی و دینی مجدداً احیا شود.
حجتالاسلام کیخا همچنین با اشاره به حفظ میراث فرهنگی در شهرستان بندرلنگه، خاطرنشان کرد: آیندگان از ما خواهند پرسید برای حفظ هویت و فرهنگ آنها چه کردهایم؛ بنابراین وظیفه داریم میراث ماندگار را برای نسلهای بعدی حفظ کنیم.
وی در ادامه به موضوع احداث بازارچه ویژه بانوان در پارک کوثر اشاره و بر تسریع در این امر با هماهنگی دستگاههای ذیربط تأکید کرد.
امام جمعه بندرلنگه در پایان بر ضرورت همکاری تنگاتنگ با تشکلهای مردمی برای تقویت هویت دینی و فرهنگی شهرستان تأکید کرد و خواستار همافزایی بیشتر میان اعضای شورا شد.
