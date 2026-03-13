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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۶:۳۰

حماس: آتش ‌زدن مسجد نابلس جنایتی ننگین علیه مقدسات اسلامی است

حماس: آتش ‌زدن مسجد نابلس جنایتی ننگین علیه مقدسات اسلامی است

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای اعلام کرد که اقدام شهرک‌نشینان افراطی در آتش‌ زدن مسجد «محمد فیاض» در نابلس، جنایتی ننگین و به منزله بی‌احترامی به حرمت خانه‌های خدا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی «صفا»، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که اقدام بزدلانه و جنایتکارانه شهرک‌نشینان افراطی در آتش زدن «مسجد محمد فیاض» در شهر دوما، در جنوب شرقی شهر نابلس و نقاشی‌های نژادپرستانه روی دیوارهای آن، جنایتی فجیع و به منزله بی‌توجهی به تقدس اماکن عبادی، ماه مبارک رمضان و احساسات مسلمانان است.

حماس افزود: «این حمله منعکس کننده طرز فکر تروریستی و افراطی رژیم اشغالگر فاشیست و ادامه جنگ مذهبی است که هویت و اماکن مقدس ما، و در درجه اول مسجد مبارک الاقصی و مسجد ابراهیمی را هدف قرار می‌دهد.»

این جنبش تاکید کرد که تشدید حملات شهرک‌نشینان در سراسر کرانه باختری اشغالی، از جمله آتش زدن مساجد و تجاوز به اموال، نه تنها عزم مردم فلسطین را تضعیف نمی‌کند، بلکه پایداری آنها و دفاع از سرزمین و اماکن مقدس را با تمام ابزارهای موجود تقویت خواهد کرد.

حماس خاطرنشان کرد: «ما از مردم شجاع خود در سراسر کرانه باختری اشغالی می‌خواهیم که برای دفع تجاوز شهرک‌نشینان بسیج شوند و کمیته‌های حفاظت مردمی را برای محافظت از مساجد، خانه‌ها و املاک تشکیل دهند و با این دشمن در همه جا مقابله کنند.»

کد مطلب 6773181

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    نظرات

    • اذرگون IR ۰۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      0 1
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      اینا چیکار به مساجد دارند مردم فلسطین اگر مسلمان هم نبودند باز م مجبور بودن برای دفاع از خودشان بجنگند
    • IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      0 0
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      این هم مایه افتخار سران عرب شود

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