حماس: آتش ‌زدن مسجد نابلس جنایتی ننگین علیه مقدسات اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی «صفا»، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که اقدام بزدلانه و جنایتکارانه شهرک‌نشینان افراطی در آتش زدن «مسجد محمد فیاض» در شهر دوما، در جنوب شرقی شهر نابلس و نقاشی‌های نژادپرستانه روی دیوارهای آن، جنایتی فجیع و به منزله بی‌توجهی به تقدس اماکن عبادی، ماه مبارک رمضان و احساسات مسلمانان است.

حماس افزود: «این حمله منعکس کننده طرز فکر تروریستی و افراطی رژیم اشغالگر فاشیست و ادامه جنگ مذهبی است که هویت و اماکن مقدس ما، و در درجه اول مسجد مبارک الاقصی و مسجد ابراهیمی را هدف قرار می‌دهد.»

این جنبش تاکید کرد که تشدید حملات شهرک‌نشینان در سراسر کرانه باختری اشغالی، از جمله آتش زدن مساجد و تجاوز به اموال، نه تنها عزم مردم فلسطین را تضعیف نمی‌کند، بلکه پایداری آنها و دفاع از سرزمین و اماکن مقدس را با تمام ابزارهای موجود تقویت خواهد کرد.

حماس خاطرنشان کرد: «ما از مردم شجاع خود در سراسر کرانه باختری اشغالی می‌خواهیم که برای دفع تجاوز شهرک‌نشینان بسیج شوند و کمیته‌های حفاظت مردمی را برای محافظت از مساجد، خانه‌ها و املاک تشکیل دهند و با این دشمن در همه جا مقابله کنند.»