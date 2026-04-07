محمدحسن باقریشکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس آخرین خروجی مدلهای پیشیابی، آسمان استان همدان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، اظهار کرد: در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و رشد سرعت باد پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: در همین بازه زمانی احتمال بارشهای پراکنده و رگبارهای خفیف باران، بهویژه در نواحی شمالی استان، دور از انتظار نیست.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان با اشاره به شرایط روزهای آتی ادامه داد: از پنجشنبه ۲۰ فروردین تا یکشنبه هفته آینده، آسمان استان صاف تا نیمهابری بوده و سامانه بارشی فعالی در این مدت مورد انتظار نخواهد بود.
وی درباره وضعیت دمایی استان همدان بیان کرد: صبح چهارشنبه تغییر دمای قابل توجهی رخ نمیدهد، اما از پنجشنبه به بعد روند تدریجی افزایش دما در بیشتر نقاط استان آغاز خواهد شد.
باقری شکیب با اشاره به اینکه روز گذشته بیشترین دما از ایستگاه فامنین با ۱۶ درجه سانتیگراد و کمترین دما از رزن و گلتپه با صفر درجه سانتیگراد گزارش شده، افزود: دمای هوای همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۴ تا ۲ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
