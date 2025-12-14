  1. استانها
کاهش محسوس دما؛ همدان برفی می‌شود

همدان- کارشناس هواشناسی استان همدان با اشاره به کاهش دماهای کمینه از امشب گفت: از سه‌شنبه شب با عبور موجی ضعیف از منطقه، بارش برف در برخی نقاط استان همدان آغاز می‌شود.

محمدحسن باقری‌شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان همدان اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد بارش‌های خفیف و پراکنده باران در برخی نقاط استان همدان بودیم.

وی افزود: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی، امروز و فردا آسمان استان همدان عمدتاً قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد پیش‌بینی می‌شود، اما انتظار بارش قابل‌ملاحظه‌ای برای این مدت وجود ندارد.

کارشناس هواشناسی استان همدان ادامه داد: از سه‌شنبه شب با عبور موجی ضعیف از منطقه، مجدداً شاهد آغاز بارش‌ها در برخی نقاط خواهیم بود که این بار عمدتاً به شکل برف خواهد بود.

باقری‌شکیب تصریح کرد: روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در برخی ساعات بارش برف به‌ویژه در نیمه شرقی و مناطق جنوبی استان انتظار می‌رود.

وی در ادامه با اشاره به روند دمایی استان گفت: از امشب با توجه به کاهش ابر، دماهای کمینه در استان همدان کاهش خواهد یافت و کمینه دما در برخی نقاط به منفی ۶ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

کارشناس هواشناسی استان همدان خاطرنشان کرد: دماهای روزانه نیز روند کاهشی دارد و در هفته آینده بیشینه دما در اکثر نقاط استان همدان به یک تا دو درجه بالای صفر محدود خواهد شد.

باقری‌شکیب یادآور شد: روز گذشته بیشینه دما با ۱۰ درجه سانتی‌گراد از شهرهای بهار، نهاوند، همدان، فامنین و قهاوند گزارش شد و صبح امروز نیز کمینه دما با منفی ۴ درجه سانتی‌گراد مربوط به گل‌تپه بوده است.

وی در پایان افزود: دمای هوای شهر همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۰ و منفی ۲ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

