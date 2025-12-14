محمدحسن باقریشکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان همدان اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد بارشهای خفیف و پراکنده باران در برخی نقاط استان همدان بودیم.
وی افزود: بر اساس آخرین خروجی مدلهای پیشیابی، امروز و فردا آسمان استان همدان عمدتاً قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد پیشبینی میشود، اما انتظار بارش قابلملاحظهای برای این مدت وجود ندارد.
کارشناس هواشناسی استان همدان ادامه داد: از سهشنبه شب با عبور موجی ضعیف از منطقه، مجدداً شاهد آغاز بارشها در برخی نقاط خواهیم بود که این بار عمدتاً به شکل برف خواهد بود.
باقریشکیب تصریح کرد: روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در برخی ساعات بارش برف بهویژه در نیمه شرقی و مناطق جنوبی استان انتظار میرود.
وی در ادامه با اشاره به روند دمایی استان گفت: از امشب با توجه به کاهش ابر، دماهای کمینه در استان همدان کاهش خواهد یافت و کمینه دما در برخی نقاط به منفی ۶ درجه سانتیگراد میرسد.
کارشناس هواشناسی استان همدان خاطرنشان کرد: دماهای روزانه نیز روند کاهشی دارد و در هفته آینده بیشینه دما در اکثر نقاط استان همدان به یک تا دو درجه بالای صفر محدود خواهد شد.
باقریشکیب یادآور شد: روز گذشته بیشینه دما با ۱۰ درجه سانتیگراد از شهرهای بهار، نهاوند، همدان، فامنین و قهاوند گزارش شد و صبح امروز نیز کمینه دما با منفی ۴ درجه سانتیگراد مربوط به گلتپه بوده است.
وی در پایان افزود: دمای هوای شهر همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۰ و منفی ۲ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
