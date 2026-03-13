  1. استانها
  2. فارس
۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۵

دستگیری سر شبکه فروش اینترنت استارلینک در شیراز

شیراز-جانشین فرمانده انتظامی استان فارس از دستگیری سرشبکه اصلی توزیع فیلترشکن و فروش غیرمجاز اینترنت استارلینک در شهر شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار یوسف ملک زاده گفت: فردی که با راه‌اندازی شبکه‌ای در چند استان کشور اقدام به فروش اینترنت بدون فیلتر از طریق استارلینک می‌کرد، طی یکسری اقدامات فنی و پلیسی توسط ماموران سازمان اطلاعات انتظامی استان در شیراز شناسایی و دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به این که در بازرسی از مخفیگاه متهم ۳۷ ساله دستگاه استارلینگ و تجهیزات مربوطه کشف شد، افزود: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

گفتنی است تجهیزات استارلینک و شبکه سازی از طریق اینترنت، ارتباط گیری با سرویس های خارجی و ارسال اطلاعات و مستندات را تسهیل می کند.

کد خبر 6773863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • US ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      11 88
      پاسخ
      جنوب شهر های ایران پر شده ار وطن فروش

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها