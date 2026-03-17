۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

تمهیدات اتوبوسرانی تهران برای مراسم تشییع پیکر ۸۴ شهید قهرمان ناوشکن

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای از خدمات رسانی ناوگان اتوبوسرانی تهران برای شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر ۸۴ شهید قهرمان ناوشکن دنا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای از خدمات رسانی ناوگان اتوبوسرانی تهران برای شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر ۸۴ شهید قهرمان ناوشکن دنا که روز چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه از میدان انقلاب اسلامی تا معراج شهدا (خیابان بهشت) برگزار می‌شود، خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

برای رفاه حال شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر ۸۴ شهید قهرمان ناوشکن دنا که روز چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه از میدان انقلاب اسلامی تا معراج شهدا (خیابان بهشت) برگزار می‌شود ، ضمن ارائه خدمات حمل و نقلی از سطح شهر تهران، نسبت به تقویت خطوط عبوری و منتهی به محدوده برگزاری مراسم، پس از پایان شرکت کنندگان گرامی می توانند از طریق ناوگان اتوبوسرانی مستقر در خیابان های خیام، فیاض بخش، حافظ، وحدت اسلامی و سپهبد قرنی به مقاصد زیر عزیمت نمایند:

چهارراه تهرانپارس، پایانه خاوران، میدان رسالت، میدان راه آهن، پایانه آزادی و شهرری.

با توجه به اعمال محدودیت‌های ترافیکی در خیابان انقلاب اسلامی در مقطع زمانی برگزاری مراسم، خدمات رسانی در خط یک و هفت اتوبوس‌های تندرو با تغییر مسیر مقطعی انجام می شود.

محمد رضازاده

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
