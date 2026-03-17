به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندرشریف ظهر سه شنبه در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: در راستای تسهیل رفتوآمد مردم مشهد برای حضور در تجمعات شبانه، الیت در محلهای تجمع مردم رایگان شد.
شهردار مشهد بیان کرد: یکی از نکات مهم در این دوران این است که تاثیرگذاری حضور مردم در صحنه از موشکها و نیروهای نظامی بیشتر است.
وی افزود: در راستای تسهیل رفتوآمد مردم و پارک خودرو برای حضور در تجمعات شبانه، الیت در تمام محدودههای مساجد، موکبها و محل تجمع مردم رایگان شد تا حضور مردم پررنگتر باشد.
