به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندر شریف صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ایران، سرزمین امام زمان (عج) و امام رضا(ع) است مطمئن باشید از این مسیر سخت و گردنه‌ی نهایی عبور خواهیم کرد.

شهردار مشهد بیان کرد: ارتقای خدمات حمل و نقل عمومی، اولویت اصلی سازمان اتوبوسرانی است.

وی در ادامه گفت: ۲۰۰ هزار پوستر از تصویر رهبر سوم جمهوری اسلامی ایران در دستان مردم مشهد است.

قلندر شریف از سرگیری پنجمین المپیاد ورزشی رمضان مشهد از شنبه ۲۳ اسفندماه را نیز اعلام کرد.

شهردار مشهد از آمادگی مدیریت شهری برای خدمت‌رسانی بهینه به زائران و مجاوران و سرویس‌دهی رایگان ۱۷۰۰ دستگاه ناوگان اتوبوسرانی مشهد ویژه راهپیمایی روز جهانی قدس از تمامی ایستگاه‌های اتوبوس سطح شهر خبرداد.