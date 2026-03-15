نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی مشهد در ایام نوروز ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سمیعی درخصوص نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی مشهد در ایام نوروز اظهار کرد: ساعت فعالیت مراکز معاینه فنی ما از ۲۳ اسفند تا پایان هفته، از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۸ شب خواهد بود و در صورت تداوم مراجعه، تا پایان مراجعات هم ادامه خواهد داشت.

مدیرکل راهبردی و نظارت بر حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد بیان کرد: ساعت فعالیت مراکز در روزهای ۲، ۳، ۴، ۷، ۱۲ و ۱۴ فروردین، از ۸ صبح تا ۱۳ و در صورت مراجعه همشهریان، تا پایان مراجعات خواهد بود.

وی افزود: در روزهای غیرتعطیل نیز ساعت فعالیت طبق روال عادی یعنی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۶، پنجشنبه‌ها از ۷:۳۰ تا ۱۳ و جمعه‌ها از ۸ تا ۱۳ است.

سمیعی خاطرنشان کرد: مراکز معاینه فنی در روزهای ۲۹ اسفند و یکم و سیزدهم فروردین تعطیل است. مرکز حافظ نیز به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کند.