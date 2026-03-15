۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی مشهد در ایام نوروز ۱۴۰۵ اعلام شد

نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی مشهد در ایام نوروز ۱۴۰۵ اعلام شد

مشهد- مدیرکل راهبردی و نظارت بر حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد، نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی مشهد در ایام نوروز ۱۴۰۵ را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سمیعی درخصوص نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی مشهد در ایام نوروز اظهار کرد: ساعت فعالیت مراکز معاینه فنی ما از ۲۳ اسفند تا پایان هفته، از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۸ شب خواهد بود و در صورت تداوم مراجعه، تا پایان مراجعات هم ادامه خواهد داشت.

مدیرکل راهبردی و نظارت بر حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد بیان کرد: ساعت فعالیت مراکز در روزهای ۲، ۳، ۴، ۷، ۱۲ و ۱۴ فروردین، از ۸ صبح تا ۱۳ و در صورت مراجعه همشهریان، تا پایان مراجعات خواهد بود.

وی افزود: در روزهای غیرتعطیل نیز ساعت فعالیت طبق روال عادی یعنی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۶، پنجشنبه‌ها از ۷:۳۰ تا ۱۳ و جمعه‌ها از ۸ تا ۱۳ است.

سمیعی خاطرنشان کرد: مراکز معاینه فنی در روزهای ۲۹ اسفند و یکم و سیزدهم فروردین تعطیل است. مرکز حافظ نیز به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کند.

