رسانه های مشهدی در جنگ روایت ها موثر ورود کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندر شریف شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه «مشهد مرکز رسانه کشور است» اظهار کرد: دوستان حوزه ارشاد اعلام می‌کنند که میزان مخاطبان رسانه‌های مشهد حتی از رسانه‌های ملی در سطح کشور بیشتر است و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه ویژه و پایگاه قدرتمند رسانه‌ای این شهر است.

شهردار مشهد رسانه‌های مشهد را دارای سابقه و ریشه ملی دانست و افزود: در جنگ روایت‌ها، رسانه‌های مشهد به‌صورت ویژه و مؤثر ورود کرده‌اند؛ از بازتاب اجتماعات و تجمعات مردمی گرفته تا پیگیری مطالبات مردم از خادمین ملت.

به گفته وی، رسانه‌های مشهد در تولید و تهیه خبر همواره قدرت و سرعت عمل بالایی داشته‌اند.

قلندرشریف با اشاره به حضور خود در میان مردم گفت: از روز اول در اجتماعات حضور داشتم و همراه مردم بودیم. جنگ رسانه و روایت همیشه وجود داشته اما امروز برخی القائات غلط به‌دنبال ایجاد انشقاق و گسستن مردم است و همین موضوع وظیفه اصحاب رسانه را پررنگ‌تر می‌کند.