نوروز اصفهان بارانی است؛ صدور هشدار سطح زرد هواشناسی 

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان، با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که یک سامانه بارشی از شامگاه پنج‌شنبه ۲۸ اسفند وارد استان می‌شود که تا اواخر وقت روز شنبه یکم فروردین ماه ۱۴۰۵ به صورت بارش باران، وقوع رعد و برق، در برخی ساعات وزش باد شدید فعال خواهد بود؛ همچنین در نقاط سردسیر و کوهستانی استان احتمال بارش برف و مه وجود دارد.

بنا بر اعلام اداره هواشناسی اصفهان، فعالیت این سامانه در روز جمعه ۲۹ اسفند همه مناطق به ویژه نواحی جنوب و نیمه غربی استان از جمله بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن(داران)، دهاقان، دهق، لنجان، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدونشهر، فلاورجان، ورزنه، کبوتر آباد، گلپایگان، مبارکه، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نجف آباد، نطنز، شهر اصفهان، کاشان و آران و بیدگل را در بر می‌گیرد و طی روز شنبه یکم فروردین ۱۴۰۵ در مناطق شمال و شرق استان به ویژه آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، کاشان، کوهپایه، مهاباد، شاهین شهر و میمه، نایین، نطنز، کاشان، آران و بیدگل، گلپایگان و خوانسار ادامه می‌یابد.

هواشناسی اصفهان نسبت به احتمال اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها به ویژه در گردنه‌های کوهستانی به سبب بارش برف و یخ زدگی، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، مه گرفتگی، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی، کولاک برف در مناطق برف گیر، آسیب به زیر ساخت شهری و روستایی به سبب وقوع تند بادلحظه ای هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که افراد از سفرهای غیر ضروری بپرهیزند.

در ادامه این هشدار، هواشناسی اصفهان بر لزوم رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی، پرهیز از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های کوه‌نوردی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی و آمادگی نیروهای امدادی و انجام تدابیر پیشگیرانه تاکید کرده است.