مهدی میقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گردنه های استان در محورهای غربی و جنوبی بجنورد، مرکز استان مه آلود و لغزنده است از این رو رانندگان با احتیاط برانند.

میقانی در ادامه گفت: اکنون رانندگان عبوری از گردنه امین الله در محور بجنورد-آشخانه و گردنه اسدلی در محور بجنورد- اسفراین با پدیده مه و کاهش دید افقی روبه رو هستند.

وی افزود: پدیده مه در گردنه های استان سبب کاهش دید افقی شده است از این رو رانندگان با احتیاط برانند و چراغ های مه شکن را روشن کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی بیان کرد: اکنون تمامی محورهای استان باران گزارش شده و سبب لغزندگی سطح جاده‌ها شده است.

میقانی تصریح کرد: رانندگان برای اطلاع از آخرین وضعیت تردد در محورهای استان با سامانه گویای ۱۴۱ تماس بگیرید..