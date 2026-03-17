به گزارش خبرگزاری مهر، تشکل های اتحاد مقدس نیروهای انقلاب، شورای هماهنگی اصولگرایان، مجمع یاوران انقلاب اسلامی و مجمع هم افزایی جوانان انقلابی به منظور بررسی و ارزیابی تخصصی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر قم از آغاز مرکز ارزیابی شهید زین‌الدین با حضور جمعی از خبرگان و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی خبر دادند که متن اطلاعیه این مرکز به شرح زیر است:



ضمن تسلیت شهادت قائد عظیم الشأن و حکیمِ مسلمین جهان، شهید حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای و اعلام بیعت با خلف صالح ایشان، حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای، به استحضار مردم شریف شهر مقدس قم می‌رساند، نظر به ضرورت حضور و مشارکت مردم در تمام عرصه‌های حکمرانی سیاسی و اجتماعی همچون انتخابات خصوصاً در این ایام جنگ رمضان و اهمیت هرچه بیشتر عادی سازی شرایط کشور برای یأس و نا امیدی دشمنان نظام اسلامی و نیز زمان بندی اعلامی ستاد انتخابات کشور در برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و بنا به دعوت جمعی از جریانات سیاسی متعهد و انقلابی استان، مرکز ارزیابی شهید زین‌الدین با حضور جمعی از خبرگان و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی، با هدف توجه به اصل شایسته سالاری و پرهیز از ارزیابی‌ها و انتخاب‌های جناحی و محفلی به منظور بررسی و ارزیابی تخصصی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر قم و ارائه کارنامه ارزیابی برای سهولت در تصمیم گیری این جریانات، تشکیل گردیده است.



مأموریت این مرکز بدون تأثیر پذیری از افراد و جریانات سیاسی و اجتماعی و صرفاً بصورت تخصصی، در گام اول استخراج الگوی شایستگی و ویژگی‌های کلیدی عضویت در شورای شهر می‌باشد تا بتواند با رویکرد انقلابی، خدمات موثر و کارگشایی را به مردم شهر مقدس قم عرضه نمایند.



در گام دوم، ضمن دعوت از داوطلبان محترم عضویت در شورای اسلامی شهر قم جهت شرکت در فرایند ارزیابی این مرکز که با حضور متخصصان حوزه و دانشگاه و مدیران اجرایی مجرب به انجام می‌رسد، توانمندی‌های ایشان در حوزه‌های عمومی و تخصصی متناسب با وظایف شورای شهر بررسی و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.



در گام سوم و نهایی، نتیجه ارزیابی داوطلبین در محورهای مختلف شایستگی، در اختیار جریانات سیاسی یاد شده قرار گرفته تا ایشان نسبت به انتخاب نهایی و تعیین فهرست منتخب خود اقدام نمایند.



لذا از کلیه داوطلبان شرکت در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم دعوت به عمل می‌آید با ارسال رزومه خود به نشانی مربوطه در پیام رسان ایتا، آمادگی خود جهت حضور در مرکز ارزیابی و نامزد شدن جهت قرار گرفتن در لیست جریانات سیاسی ذیل را اعلام نمایند.



شایان ذکر است به منظور رعایت اصل تخصص گرایی و عدالت محوری، جریانات سیاسی مذکور توافق نموده‌اند فهرست انتخاباتی خود را از نتیجه اعلامی مرکز ارزیابی شهید زین‌الدین ارائه نمایند.



به امید پیروزی مطلق جبهه حق علیه جبهه باطل و زمینه سازی ظهور حضرت ولیعصر ارواحنافداه

نشانی ارسال رزومه در پیام رسان ایتا Markaz_arzyabi@

مدت ارسال رزومه : تا اول فروردین ۱۴۰۵